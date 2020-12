La Juventus nei prossimi mesi dovrà necessariamente risolvere la situazione contrattuale di Paulo Dybala. La punta argentina infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022, per questo la società bianconera non può rischiare di ritrovarsi la prossima estate ad un anno dalla scadenza del contratto. In tal caso il prezzo di mercato del 10 bianconero si svaluterebbe ulteriormente, portando evidentemente degli svantaggi dal punto di vista economico. Probabile che le parti possano incontrarsi nei primi mesi del 2021 per decidere insieme se è il caso di continuare insieme. Intanto però arrivano conferme di una possibile cessione di Paulo Dybala la prossima estate.

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha infatti parlato di un clamoroso scambio di mercato che riguarderebbe la Juventus e il Barcellona. L'argentino sarebbe scambiato con la punta spagnola Ansu Fati, in un affare che farebbe felici entrambi le società dal punto di vista tecnico ed economico. Un affare come questo infatti genererebbe una plusvalenza finanziaria importante sia per il Barcellona che per la Juventus.

Possibile scambio fra Barcellona e Juventus Ansu Fati-Dybala

Gianni Balzarini, in merito al possibile scambio Ansu Fati-Dybala, ha dichiarato: "C'è stato un primo contatto tra Barcellona e Juventus e ce ne saranno altri per provare a intavolare la trattativa in estate". Parole che confermerebbero come il futuro professionale dell'argentino possa essere al Barcellona.

Lo stesso giornalista sportivo si è soffermato anche della prestazione della Juventus contro il Parma, esaltando il lavoro portato avanti da Andrea Pirlo. Per Gianni Balzarini la prestazione contro gli emiliani è stata perfetta. L'obiettivo è cercare di ridurre il distacco dal Milan prima in classifica già da fine 2020, battendo la Fiorentina e sperando in un passo falso dei rossoneri contro la Lazio.

Balzarini su Dybala

Gianni Balzarini si è soffermato anche sull'assenza di Dybala a Parma a causa di un problema muscolare. Ha confermato che il 2020 è stato complicato per l'argentino anche dal punto di vista fisico. Il giornalista sportivo ha poi sottolineato come le trattative di rinnovo di contratto con la Juventus siano ferme. Sarà quindi necessario che in un modo o nell'altro la situazione fra le parti venga definita, anche perché Paulo Dybala ha un contratto in scadenza a giugno 2022.

Proprio questa incertezza potrebbe essere motivata anche dalla volontà di Barcellona e Juventus di voler definire uno scambio di mercato Dybala-Ansu Fati. Il rapporto fra i due club è ottimo, già la scorsa estate si è concretizzato lo scambio di mercato Pjanic-Arthur Melo. Non è escluso che le due società possano di nuovo a definire un affare di mercato.