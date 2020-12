L'Inter sarà sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno tanti giocatori in uscita che non rientrano nei pieni del tecnico, Antonio Conte, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee, che porterà la squadra a sostenere un solo impegno a settimana, eccezion fatta quando ci sarà la coppa Italia. Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato è quello di centrocampo, visto che in uscita ci sarebbero ben tre giocatori: Radja Nainggolan, Matìas Vecino e Christian Eriksen. In entrata, dunque, arriverà sicuramente qualcuno e uno degli obiettivi sarebbe un vecchio pallino del direttore sportivo, Piero Ausilio.

Si tratta del centrocampista ghanese della Fiorentina, Alfred Duncan.

L'Inter sarebbe su Duncan

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Alfred Duncan in vista della prossima sessione di calciomercato a gennaio. I nerazzurri vorrebbero il centrocampista ghanese per rinforzarsi in mezzo al campo con una pedina con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori attualmente presenti in rosa. Il calciatore è un vero e proprio pallino del direttore sportivo, Piero Ausilio, che lo aveva cercato già negli anni scorsi quando militava nel Sassuolo.

La Fiorentina ha fatto un investimento importante per acquistarlo dal Sassuolo questa estate, strappandolo agli emiliani per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. In viola, però, il classe 1993 non ha trovato molto spazio, collezionando solamente quattro presenze in campionato, partendo spesso dalla panchina, e una in coppa Italia.

Il giocatore paga anche il rendimento negativo dei toscani, che hanno soltanto quattro punti di vantaggio sul Genoa terzultimo in zona retrocessione. I buoni rapporti tra le due società potrebbero essere decisivi per arrivare all'intesa.

La possibile trattativa

Inter e Fiorentina potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi giorni per discutere del futuro di Alfred Duncan.

Alla luce del pesante investimento fatto solo qualche mese fa, difficilmente i viola accetteranno di cedere il centrocampista ghanese per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro. Proprio per questo motivo, i due club potrebbero trattare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, in alternativa, uno scambio con Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano è ai margini e solo da qualche settimana ha ripreso ad allenarsi dopo l'operazione al ginocchio.

Con uno scambio entrambe le società si libererebbero di due giocatori fuori dal progetto, realizzando così anche due plusvalenze importanti per sistemare i rispettivi bilanci.