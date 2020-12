La Juventus contro la Dinamo Kiev è ritornata alla vittoria, dopo il mezzo passo falso contro il Benevento in campionato. Uno dei protagonisti indiscussi del match è stato il centrocampista offensivo Federico Chiesa, autore anche del gol dell'1-0. Il nazionale italiano si è reso pericoloso soprattutto per la sua capacità di arrivare in fondo e crossare per le punte. Caratteristiche esaltate in particolar modo dall'ex tecnico della Juventus Fabio Capello. L'attuale opinionista di Sky Sport ha sottolineato come sia importante per la Juventus poter contare sulle qualità tecniche di Federico Chiesa.

Capello ha infatti dichiarato: "A me faceva male vedere Chiesa non al 100% nelle partite giocate dalla Juventus in campionato". L'ex tecnico ha sottolineato che evidentemente Chiesa aveva una condizione fisica approssimativa. Soffermandosi sul match contro la Dinamo Kiev, Capello ha dichiarato: "Contro gli ucraini lo abbiamo visto dribblare, saltare l'avversario ed essere sempre pericoloso". L'ex allenatore ha poi aggiunto: "Aver trovato Chiesa per la Juventus è un grande passo in avanti".

Fabio Capello ha esaltato le caratteristiche tecniche di Federico Chiesa

L'opinionista televisivo Fabio Capello a Sky Sport ha voluto complimentarsi in particolar modo con Federico Chiesa, uno dei migliori in campo nel successo della Juventus contro la Dinamo Kiev per 3-0.

Secondo l'ex tecnico bianconero Il nazionale italiano "è quello che è mancato alla Juventus in certi momenti". Per caratteristiche infatti è l'unico giocatore della rosa bianconera che ha la capacità di andare sul fondo e crossare per le punte. Capello ha poi sottolineato che grazie alla sua dinamicità il centrocampista offensivo della nazionale italiana riesce a rompere le difese degli avversari.

Probabile che dopo la prestazione notevole contro gli ucraini Federico Chiesa possa partire titolare anche nel derby contro il Torino previsto sabato 5 dicembre alle ore 18 all'Allianz Stadium.

Il primo gol di Federico Chiesa in Champions League

Il gol di Federico Chiesa contro la Dinamo Kiev è la prima realizzazione in Champions League per l'italiano.

Chiesa aveva già segnato un gol con la maglia della Juventus in campionato. Attualmente conta sette presenze in campionato con un gol e cinque assist, mentre in Champions League ha giocato cinque partite realizzando un gol ed un assist. Ottimo il contributo di Federico Chiesa anche in fase difensiva: nel match contro la Dinamo Kiev il nazionale italiano ha recuperato diversi palloni rientrando nella metà campo della Juventus.