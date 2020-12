Nella mattinata di oggi 22 dicembre, la Juventus si è data appuntamento alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della gara contro la Fiorentina. Questa seduta è servita ad Andrea Pirlo per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. In particolare, il tecnico della Juventus ha valutato le condizioni di Aaron Ramsey. Questo è il dubbio più grande in casa bianconera. Per il resto, invece, Andrea Pirlo schiererà gran parte dei suoi titolari. Tra questi ci sarà Federico Chiesa, ex della partita. Il numero 22 juventino, contro il Parma, ha riposato per essere al top per il match di oggi.

In difesa torna Cuadrado

Quella di oggi 22 dicembre, è l'ultima sfida del 2020 per la Juventus. I bianconeri, dopo il match contro la Fiorentina, si godranno le vacanze e poi riprenderanno la preparazione in vista della partita del 3 gennaio. Dunque, la Juventus vorrà chiudere al meglio il 2020 e per questo motivo Andrea Pirlo schiererà la formazione migliore. Il tecnico bresciano confermerà il 4-4-2 e in porta si affiderà a Szczesny. In difesa sulla corsia di destra tornerà Juan Cuadrado, mentre in mezzo ci saranno ancora Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, sulla sinistra, invece, toccherà a Danilo. Il dubbio più grande in casa Juventus è a centrocampo, dove resta da capire se tra i titolari ci sarà Aaron Ramsey oppure no. Infatti, il numero 8 juventino deve essere gestito a causa della sua fragilità fisica.

Nella seduta di stamani, Andrea Pirlo ha testato lo stato di forma di Aaron Ramsey e il dubbio verrà risolto solo nel tardo pomeriggio. Al momento, però, Weston McKennie è favorito per agire sulla destra, in mezzo dovrebbe toccare a Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, mentre Federico Chiesa giocherà sulla sinistra. Qualora, invece, Pirlo decidesse di puntare su Ramsey a quel punto il numero 14 juventino giocherebbe al fianco dell'uruguaiano e il centrocampista francese andrebbe in panchina.

Per quanto riguarda l'attacco della Juventus non ci saranno novità e giocheranno Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

La Juventus ritrova Dybala

Per la gara contro la Fiorentina, Andrea Pirlo ritroverà Paulo Dybala. L'argentino ha smaltito il problema muscolare accusato alla vigilia della partita contro il Parma e adesso è di nuovo a disposizione. Dybala, però, partirà dalla panchina e non è da escludere che possa entrare a gara in corso.

Anche se la Juventus non correrà nessun rischio e lo farà giocare solo se sarà totalmente al meglio. Per la gara di oggi, invece, mancheranno Arthur e Merih Demiral. A disposizione Giorgio Chiellini, che però sarà in panchina per supportare i compagni di squadra.