La Juventus a gennaio potrebbe decidere di dedicarsi soprattutto ad alleggerire la rosa. Fra i principali indiziati a lasciare Torino c'è il centrocampista tedesco Sami Khedira, che andrà in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2021. In una recente intervista il giocatore ha praticamente confermato il suo addio alla Juventus sottolineando come abbia ancora voglia di dimostrare il suo valore: "Sono aperto ad una nuova sfida sportiva, ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio". Evidente il riferimento è indirizzato al fatto che da inizio stagione è fuori rosa con la Juventus, anche se continua ad allenarsi con la prima squadra.

Come è noto, infatti, al tedesco sin dalla scorsa estate è stata comunicata l'intenzione di non voler più contare sulle sue prestazioni. Durante il Calciomercato estivo però non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il centrocampista. Per questo è rimasto a Torino.

Sami Khedira e il possibile addio alla Juventus

Il centrocampista Sami Khedira ha lasciato intendere che presto dirà addio alla Juventus. In un'intervista ha confermato che l'intenzione è quella di rilanciarsi in una nuova avventura e che questi mesi sono stati molto difficili dal punto di vista professionale. "Cambiare squadra? Sì è realistico, il mio obiettivo principale è quello", ha dichiarato il centrocampista tedesco. Khedira ha aperto a diverse possibilità sul suo futuro, sottolineando come sia stuzzicato dalla possibilità di andare a giocare in una squadra di giovani: "Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore in campo e condividere esperienze lavorative".

Si è parlato di un interesse dell'Everton di Carlo Ancelotti, con il quale Khedira ha confermato di sentirsi spesso. Non è da escludere per un possibile ritorno in Bundesliga. Si parla anche di una possibile esperienza professionale con la maglia dello Stoccarda.

Il mercato della Juventus

Negli ultimi giorni Sami Khedira è stato accostato a diverse società.

Si è parlato soprattutto di un interesse concreto di società inglesi, su tutte Everton, Tottenham, Watford, Bournemouth e Norwich. In caso di addio del centrocampista tedesco, la Juventus risparmierebbe sul monte ingaggi 6 milioni di euro lordi. La Juventus inoltre proverà a definire già a gennaio le cessioni a titolo definitivo di alcuni giocatori attualmente in prestito.

Il riferimento va a De Sciglio, Douglas Costa e Daniele Rugani, che stanno giocando rispettivamente con le maglie di Lione, Bayern Monaco e Rennes.