La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo non poche difficoltà nel raccogliere i risultati, in particolar modo in campionato. Tre vittorie e quattro pareggi (contro Roma, Lazio, Crotone ed Hellas), hanno portato la squadra di Pirlo a quattro punti di distanza dal Milan capolista.

Non mancano però le notizie piacevoli per la Juventus, che arrivano soprattutto da alcuni giocatori. Ottimo l'impatto del nuovo acquisto Morata, ha sorpreso però anche il contributo di due giocatori più esperti della rosa bianconera, ovvero il brasiliano Danilo al terzino destro Juan Cuadrado. Proprio il colombiano, oltre ad aver disputato grandi partite in questo inizio stagione, ha regalato importanti assist ai suoi compagni, l'ultimo a Cristiano Ronaldo nel match contro la Lazio.

Il colombiano è uno dei leader della Juventus, proprio per questo di recente è stato 'premiato' per uno spezzone di partita con la fascia da capitano. Cuadrado non ha nascosto la sua emozione in una conferenza stampa dal ritiro della nazionale colombiana.

'Bellissimo portare la fascia di capitano della Juventus'

Il terzino destro della Juventus Juan Cuadrado, dal ritiro della nazionale colombiana, si è soffermato sulla gioia scaturita dalla fascia di capitano indossata con la maglia della Juventus. Ha infatti dichiarato: "È stato un momento di grande orgoglio per me". Il colombiano ha poi aggiunto che è stato bellissimo in quanto la Juventus rappresenta una delle prime società a livello europeo.

Infine ha rimarcato che è un qualcosa che porterà sempre nel cuore e che cercherà di dare sempre il meglio di sé stesso per essere un leader sia dentro che fuori dal campo. Sempre impiegato nelle tre partite di Champions League, Juan Cuadrado in nove partite fin qui disputate fra campionato e la massima competizione europea ha regalato ai suoi compagni ben tre assist: uno in campionato e due in Champions League.

Pirlo lo ritiene un elemento importante della Juventus

Andrea Pirlo difficilmente rinuncia al giocatore colombiano anche perché la sua duttilità permette alla Juventus di essere camaleontica. Cuadrado infatti, negli ultimi anni, ha mantenuto la sua incisività in fase offensiva, ma allo stesso tempo è migliorato anche in fase difensiva, dando un grande contributo al settore arretrato.

Lo dimostrano anche le ammonizioni che ha già raccolto in questo inizio di stagione, una in campionato e due nella massima competizione europea.

Arrivato nella Juventus nel 2015 dal Chelsea, fino ad adesso con la maglia bianconera ha disputato 136 presenze realizzando 13 gol.

Oltre ad aver vinto un campionato inglese e una coppa di lega inglese con il Chelsea, nella sua bacheca vanta altri importanti trionfi con la maglia della Juventus: cinque campionati, tre Coppe Italia e una Supercoppa italiana.