La Juventus a gennaio potrebbe attingere molto nel mercato. Potrebbero arrivare infatti un difensore centrale, un centrocampista ed una punta di scorta. I continui infortuni di Giorgio Chiellini potrebbero portare la società bianconera ad investire su un centrale di esperienza, che magari possa rappresentare un'occasione di mercato. Piace Jerome Boateng, che si libera a parametro zero dal Bayern Monaco la prossima estate. Per il centrocampo invece i giocatori che più interessano sono Paul Pogba, Manuel Locateli e Houssem Aouar. Rimane però l'esigenza di dare un'alternativa nel settore avanzato, anche perché Pirlo non considera Dybala una punta.

Per questo potrebbe arrivarne una a gennaio. Si parla molto di un interesse concreto per Oliver Giroud del Chelsea e per Arkadius Milik del Napoli. Difficile però che la punta ex Ajax possa arrivare già durante il Calciomercato invernale. La società campana chiede infatti quasi 20 milioni di euro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però l'arrivo di Milik a Torino potrebbe essere posticipato solo di qualche mese.

Sarebbe pronto un contratto di cinque anni per Milik

La Juventus sarebbe sempre interessata all'acquisto di Arkadius Milik. Sarebbe già pronto infatti un contratto di cinque anni a partire dalla prossima estate a cinque milioni di euro a stagione. La società bianconera infatti aspetterebbe che il giocatore vada in scadenza di contratto con i campani per poter acquistarlo a parametro zero.

Rimane però l'obiettivo per Milik di essere convocato per gli Europei 2021. Se dovesse rimanere al Napoli anche la seconda parte della stagione rischierebbe infatti di non far parte della spedizione della sua nazionale per la manifestazione europea. In ogni caso la Juventus sembrerebbe in vantaggio rispetto alle altre società interessate a Milik, su tutte Fiorentina, Inter e Roma.

Il mercato della Juventus

Se l'acquisto di Milik fosse rimandato al prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe decidere di investire su una punta low cost che possa tornare utile soprattutto nella seconda parte della stagione 2020-2021. Piace molto Olivier Giroud, che però sta giocando molto con il Chelsea. Il tecnico Frank Lampard lo ritiene infatti un elemento importante e spesso è stato schierato in campionato ed in Champions League.

Si è parlato di recente di un interesse concreto per Hulk, il brasiliano infatti va in scadenza di contratto a fine 2020 con lo Shanghai SIPG. Non è escluso però che alla Juventus possa arrivare un acquisto a sorpresa, come spesso ci ha abituato il direttore sportivo Paratici. Magari un investimento in prestito con diritto di riscatto dilazionato su più stagioni.