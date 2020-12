Questa mattina 1° dicembre, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della sfida contro la Dynamo Kiev. Per questa sfida, Andrea Pirlo ha a disposizione tutti i suoi giocatori ad eccezione di Gianluigi Buffon. Il tecnico della Juventus ritroverà Merih Demiral che dovrebbe rientrare nella lista dei convocati. La brutta notizia, invece, arriva da Giorgio Chiellini che questa mattina aveva lavorato insieme ai compagni, ma verso la fine della seduta ha accusato un nuovo infortunio. Dunque, il Capitano della Juventus dovrà fermarsi nuovamente, anche se i tempi di recupero verranno stabiliti solo dopo gli accertamenti strumentali.

Per la partita contro la Dynamo Kiev tra i titolari si rivedrà Cristiano Ronaldo. CR7, contro il Benevento ha riposato e adesso è pronto per tornare al fianco di Alvaro Morata. Mentre Paulo Dybala tornerà in panchina.

Qualche cambio in Champions

La Juventus in Champions League farà alcuni cambi rispetto alla partita contro il Benevento. Per il match del 2 dicembre, Andrea Pirlo sta pensando di far rifiatare Juan Cuadrado e Danilo. Entrambi dovrebbero riposare e la difesa bianconera dovrebbe essere formata da Demiral, Bonucci e De Ligt. A centrocampo, invece, dovrebbero esserci alcune novità sulla destra: dovrebbe essere confermato Federico Chiesa, in mezzo accanto a Rodrigo Bentancur potrebbe toccare a Weston McKennie, mentre a sinistra dovrebbe esserci Aaron Ramsey.

Il numero 14 juventino, però, è in ballottaggio con Adrien Rabiot. Arthur, invece, dovrebbe partire dalla panchina così come Paulo Dybala. Dunque, l'attacco della Juventus sarà formato da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Le parole di Pirlo

Dopo l'allenamento di questa mattina 1° dicembre, Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico della Juventus si è soffermato sulle scelte di formazione in vista del match contro la Dynamo Kiev: "Faremo delle rotazioni facendo riposare Cuadrado e Danilo che hanno giocato di più". Ma Pirlo ha anche spiegato che il brasiliano e il colombiano potrebbero riposare entrambi. Il tecnico della Juventus ha poi aggiunto che Dybala non giocherà e riposerà in vista del derby.

Pirlo punterà su Morata che sarà costretto a saltare il derby per squalifica. Infine, l'allenatore bianconero si è soffermato sulle critiche ricevute in questi giorni: "Siamo abituati, fanno piacere perché vuol dire che a qualcuno do fastidio". Pirlo è abituato alle critiche e non ci fa caso. Adesso l'obbiettivo della Juventus è quello di trovare la continuità a cominciare dalla partita contro la Dynamo Kiev di Champions League poi si penserà al derby.