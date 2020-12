L'editoriale di Mario Sconcerti su calciomercato.com è destinato a suscitare clamore mediatico tra i tifosi juventini. Il giornalista sportivo infatti si è voluto soffermare sulla mancata presenza di Cristiano Ronaldo nella trasferta di Serie A della Juventus a Benevento. Come gran parte degli addetti ai lavori hanno affermato, sarebbe stato preferibile che il portoghese aiutasse la squadra in campo. Se doveva saltare una partita, avrebbe potuto farlo in occasione del match di Champions League contro la Dinamo Kiev previsto mercoledì 2 dicembre. La partita contro gli ucraini è infatti ininfluente ai fini della qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. La Juventus infatti ha già staccato il pass per la fase finale con due giornate d'anticipo.

A queste considerazioni ha voluto rispondere Mario Sconcerti, sottolineando che a parer suo è stato Cristiano Ronaldo a decidere di non partire per Benevento. Secondo il giornalista sportivo non si può ragionare con la normale logica del calcio con Cristiano Ronaldo. Ha poi aggiunto: "Nessun allenatore decide per lui, è lui che comunica cosa decide".

Cristiano Ronaldo interessato di più ai record personali

Mario Sconcerti, nel suo editoriale su calciomercato.com, ha sottolineato come Cristiano Ronaldo decida per gli allenatori. La scelta di non partire per Benevento sarebbe stata presa da lui. Il giornalista sportivo ha infatti aggiunto: "Cristiano Ronaldo non è il leader della Juventus ma è solo il leader di se stesso".

CR7 infatti penserebbe solo ai suoi gol, per questo avrebbe deciso di non giocare a Benevento perché la Champions League rappresenta evidentemente un palcoscenico più importante a livello di visibilità. Sconcerti ha poi aggiunto che magari gli fa anche piacere sapere che la Juventus sia agli ottavi di Champions League ma è più interessato alle statistiche.

Ha poi chiuso il suo editoriale rimarcando il fatto che a 35 anni i bianconeri rappresentano per CR7 solo un mezzo e non un fine.

Tacchinardi sulla scelta di non portare Cristiano Ronaldo

Fra i più critici nei confronti di Pirlo e della sua scelta di non portare Cristiano Ronaldo nella trasferta di Benevento troviamo sicuramente Alessio Tacchinardi.

L'ex giocatore della Juventus ed attuale opinionista di Mediaset, a TMW Radio, ha dichiarato che in questo momento il portoghese è fondamentale per la Juventus ed è incomprensibile la scelta di lasciarlo a riposo per schierarlo in Champions League a qualificazione già raggiunta. Tacchinardi ha poi criticato l'allenatore bianconero anche per la scelta del suo staff tecnico ad inizio stagione. Affidarsi a Igor Tudor e Roberto Baronio, allenatori inesperti, è stata per l'opinionista televisivo una decisione sbagliata. Sarebbe stato opportuno che Pirlo venisse affiancato da un tecnico esperto di Serie A.