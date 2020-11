Sabato 28 novembre alle ore 18 si giocherà Benevento-Juventus, match valido per il 9° turno di Serie A. I giallorossi, durante la giornata precedente, hanno ottenuto una vittoria fuori dalle mura amiche nell'incontro con la Fiorentina di Prandelli, terminato col risultato di 1-0 grazie al goal di Improta. I bianconeri, invece, hanno fatto bottino pieno all'Allianz Stadium contro il Cagliari di Di Francesco, col risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport e sulle piattaforme streaming su NowTv e SkyGo.

Benevento: ancora out Tuia

Filippo Inzaghi ed il suo Benevento militano in 14ma posizione con 9 punti ottenuti, a +4 dalla zona retrocessione, malgrado al momento siano la difesa più battuta (assieme al Torino) del campionato con 20 reti subite in 8 match disputati.

Nel match coi bianconeri, com'è lecito attendersi, partiranno sfavoriti e per ribaltare i pronostici il tecnico ex Milan potrebbe optare per il cosiddetto 'albero di Natale', ovvero il 4-3-2-1 con Montipò tra i pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Barba e Letizia come terzini, mentre la coppia Caldirola-Glik si posizionerà al centro del reparto. In mezzo al campo paiono esserci pochi dubbi sui titolari, che dovrebbero essere Ionita, Schiattarella e Hetemaj. Sulla trequarti campo, invece, dovremmo trovare dal primo minuto Roberto Insigne e Francesco Caprari a dar supporto al vertice offensivo Gabriele Moncini. Ancora out Tuia, da valutare invece le condizioni di salute di Iago Falque, Foulon e Dabo.

Juventus: difesa senza Bonucci, Chiellini e Demiral

Mister Pirlo e la sua Juventus si trovano in quarta posizione di campionato con 16 punti ottenuti ed a 4 lunghezze dal Milan capolista, e vantano di essere al momento la difesa meno battuta della competizione con 6 reti subite in 8 partite disputate.

Per battere il Benevento, il tecnico lombardo potrebbe scegliere il 4-3-1-2, con Szczesny come estremo difensore. La difesa continuerà ad essere in emergenza (viste le assenze di Chiellini, Bonucci e Demiral) ed i titolari dovrebbero essere Cuadrado e Alex Sandro come terzini, con Danilo e de Ligt a far da schermo centrale.

Cerniera di centrocampo che, con tutta probabilità, sarà formata da Arthur, Bentancur e Rabiot. Come trequartista ci saranno buone possibilità di vedere Kulusevski, che avrà il compito di fornire palle goal al tandem offensivo formato da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Le probabili formazioni di Benevento-Juventus:

Benevento (4-3-2-1): Montipò, Barba, Glik, Caldirola, Letizia, Hetemaj, Ionita, Schiattarella, R. Insigne, Caprari, Moncini.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Ronaldo, Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo.