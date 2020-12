La Juventus la prossima estate potrebbe rinforzare ulteriormente la difesa. Tutto dipenderà dal futuro professionale di Giorgio Chiellini e dall'eventuale riscatto di Daniele Rugani da parte del Rennes. Qualora il capitano bianconero decidesse di appendere i scarpini al chiodo, sarà necessario investire su un difensore centrale. Per quanto riguarda invece il classe 1994, difficile che rimanga a Torino, anche se la società francese decidesse di non riscattarlo. Attualmente la Juventus ha tre certezze in difesa: Bonucci, de Ligt e Demiral. A questi bisogna aggiungere anche Danilo, che ha dimostrato di sapersi disimpegnare come centrale nella difesa a tre.

Probabile quindi l'arrivo di un altro difensore, che vada a rimpinguare il settore. Si è parlato molto in queste ultime settimane del possibile approdo a parametro zero di David Alaba dal Bayern Monaco. L'eventuale arrivo del nazionale austriaco potrebbe non escludere quello di Stefan Savic, centrale dell'Atletico Madrid.

Savic possibile investimento in estate

Secondo Calciomercato.com la Juventus avrebbe individuato nel difensore classe 1991 dell'Atletico Madrid Stefan Savic uno dei possibili rinforzi del prossimo calciomercato estivo. Savic andrà in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società spagnola e la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il suo acquisto la prossima estate.

Attualmente però è considerato un titolare inamovibile per il tecnico Diego Pablo Simeone, che lo ha schierato 8 volte nel campionato spagnolo e altre 4 in Champions League. Savic garantisce molta affidabilità e fisicità al settore difensivo dell'Atletico Madrid. Qualora però il giocatore non dovesse firmare il rinnovo di contratto nei prossimi mesi, la Juventus potrebbe sfruttare l'occasione facendo un'offerta all'Atletico Madrid.

Gli spagnoli potrebbero essere costretti a venderlo considerando che a giugno 2022 rischiano di perderlo a parametro zero.

Il mercato della Juventus

Oltre ai possibili rinforzi in difesa per la Juventus, la società bianconera potrebbe rinforzare anche la mediana e il settore avanzato attingendo al mercato dei parametri zero.

Piace Luka Modric del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno 2021. La società bianconera segue anche Angel Di Maria del Paris Saint Germain, Memphis Depay del Lione, mentre in Italia piace molto Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco fatica a trovare l'intesa sul rinnovo contrattuale con il Milan e potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato. Qualora arrivasse il nazionale turco potrebbe partire Aaron Ramsey.