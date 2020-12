Dal 3 gennaio riparte il campionato, in una situazione di classifica che vede al primo posto il Milan seguito dall'Inter. Distanziata dalla vetta troviamo evidentemente la Juventus, che prima della pausa delle festività natalizie ha subito due batoste: la sconfitta contro la Fiorentina ma soprattutto la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Si è quindi stabilito che Juventus-Napoli dovrà rigiocarsi, portando di conseguenza la squadra di Pirlo a -10 dal Milan capolista. Sull'argomento si è soffermato l'ex commissario tecnico della nazionale italiana Marcello Lippi. In una recente intervista ha sottolineato come sia Milan che Inter siano serie candidate alla vittoria del campionato.

L'ex tecnico però non ha escluso dalla lotta la Juventus, nonostante i bianconeri siano attualmente al sesto posto e a diversi punti dalla vetta della classifica.

Milan e Inter candidate per il titolo

Marcello Lippi, in una recente intervista, ha sottolineato come questa stagione sia e sarà condizionata dall'emergenza coronavirus. Tante squadre infatti stanno pagando la vicinanza fra la fine della scorsa stagione e l'inizio dell'attuale. L'ex commissario tecnico dell'Italia ha dichiarato: "Questo campionato è una Marcialonga, lo vincerà chi reggerà meglio la fatica". Si è poi soffermato sulla vetta della classifica dichiarando: "L'Inter è’ una candidata al titolo, così come il Milan, che non sta lassù per caso". Una stagione condizionata dai tanti impegni ravvicinati e dal poco riposo che hanno avuto i giocatori, fattore che alla lunga potrebbe pesare non poco sulle loro prestazioni.

Per questo saranno importante per le squadre saper gestire in maniera ottimale la fatica.

La Juventus ancora in corsa per il titolo

Riguardo la Juventus e la sua attuale posizione di classifica, Marcello Lippi ha dichiarato: "Non è per niente tagliata fuori, certo che sei gioca come contro la Fiorentina non andrà da nessuna parte". Marcello Lippi ha poi chiuso la considerazione sulla squadra bianconera aggiungendo: "State certi che figuracce come contro la Fiorentina la Juventus non le farà più".

Il mese di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per la Juventus sia per la lotta per il titolo che per il suo percorso in Coppa Italia. Prima l'Udinese, poi i match contro Sassuolo, Milan ed Inter ci diranno molto delle ambizioni della squadra di Andrea Pirlo. Oltre agli impegni di campionato la Juventus dovrà giocare il 13 gennaio l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Genoa.

Il 20 gennaio invece ci sarà in palio il primo trofeo della stagione. La squadra bianconera affronterà il Napoli in Supercoppa italiana.