Domenica 6 dicembre alle ore 15 si giocherà Roma-Sassuolo, incontro valido per il 10° turno di Serie A. I giallorossi, durante la nona giornata, hanno subito una cocente sconfitta in trasferta contro il Napoli di Gattuso, col risultato di 4-0 grazie alle reti di Politano, Mertens, Insigne e Ruiz. I neroverdi, invece, hanno perso il match di vertice con l'Inter di Conte, che si è imposta al Mapei Stadium per 3-0 con goal di Sanchez, Gagliardini e autorete di Chiriches.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Roma, ballottaggio Jesus-Kumbulla in difesa

Mister Fonseca e la sua Roma, dopo la cocente sconfitta coi partenopei, sanno di dover rialzare la testa per permanere ai piani alti della classifica, e l'occasione di battere il Sassuolo si presenta ghiotta. Per tentare di fare bottino pieno, il tecnico portoghese potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Pau Lopez che pare avvantaggiato per il ruolo di estremo difensore rispetto a Mirante. In difesa Juan Jesus e Kumbulla si contenderanno una maglia, col giocatore ex Inter che sembra poter partire come titolare, mentre il reparto sarà completato da Ibanez e Cristante. In mezzo al campo, invece, le idee sembrano più chiare con gli interpreti iniziali che dovrebbero essere Spinazzola e Karsdorp sulle fasce, con Villar e Pellegrini al centro.

Trequarti campo che, con ogni probabilità, sarà affidata alla coppia Pedro-Mkhitaryan che agirà a supporto del vertice offensivo Edin Dzeko. Ancora out Veretout, Mancini, Smalling, Zaniolo e Pastore.

Sassuolo, da valutare le condizioni di Caputo

Roberto De Zerbi e il suo Sassuolo stanno disputando una stagione spettacolare al momento militando il terza posizione con 18 punti ottenuti, malgrado abbiano dovuto arrendersi contro la banda di Conte.

Per rimettersi in carreggiata contro un'altra big del nostro campionato, il tecnico ex Palermo potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Consigli a difesa dei pali. Quartetto difensivo che sarà presumibilmente affidato a Rogerio e Muldur come terzini, mentre per i ruoli da difensore centrale ci saranno Marlon e Ferrari.

Lopez e Locatelli, invece, dovrebbero posizionarsi sulla linea mediana. A trequarti campo, infine, Berardi assieme a Boga e Djuricic avranno il compito di fornire palle goal all'unica punta Raspadori. Da valutare le condizioni di Caputo, Ricci, Defrel, Chiriches e Romagna.

Le probabili formazioni di Roma-Sassuolo:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez (Mirante), Jesus (Kumbulla), Ibanez, Cristante, Spinazzola, Villar, Pellegrini, Karsdorp, Mkhitaryan, Pedro, Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Rogerio, Marlon, Ferrari, Muldur, Locatelli, M. Lopez, Berardi, Djuricic, Boga, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.