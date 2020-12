Mercoledì 23 dicembre alle ore 18:30 si giocherà Hellas Verona-Inter, match valido per il 14° turno di Serie A. Gli scaligeri, durante la precedente giornata, hanno ottenuto un punto nel pareggio in trasferta contro la Fiorentina di Prandelli col risultato di 1-1 grazie a un rigore per parte, Vlahovic per i toscani e Veloso per i veronesi. I nerazzurri, invece, sono usciti vittoriosi dall'incontro con lo Spezia di Italiano col risultato di 2-1 grazie alle reti di Hakimi e Lukaku su rigore a cui ha risposto Piccoli per i bianconeri.

La partita verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 483 del digitale terrestre e 202 del satellite) e in streaming su SkyGo e NowTv.

Hellas Verona, Salcedo vertice offensivo

Mister Juric e il suo Verona stanno disputando una stagione di tutto rispetto, lottando per un piazzamento in Europa League. Il match con la banda di Conte non si presenta, almeno sulla carta, tra i più agevoli e per tentare di ribaltare il pronostico il tecnico ex Genoa potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Silvestri a difesa dei pali. Il terzetto difensivo, con ogni probabilità, sarà affidato a Dawidowicz, Lovato e Magnani. In mezzo al campo, invece, dovremmo trovare Dimarco e Faraoni sulle fasce, con Tameze e Veloso che andranno a posizionarsi al centro. I trequartisti titolari saranno presumibilmente Zaccagni e Lazovic, che avranno il compito di fornire assist all'unica punta Salcedo. Ancora out Favilli, Barak, Benassi, Kalinic e Vieira.

Inter, possibile Vidal dal 1'

Antonio Conte e la sua Inter, dopo l'esclusione dalle competizioni europee, debbono necessariamente rimanere aggrappate alla vetta della Serie A. Per tentare di fare bottino pieno al Bentegodi, il tecnico pugliese potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, col capitano Handanovic come estremo difensore. Pochi dubbi sembrano esserci sul terzetto arretrato che sarà composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij.

Il centrocampo a cinque dovrebbe essere formato da Young e Darmian come ali, mentre assieme a Brozovic e Barella al centro del reparto potrebbe tornare titolare Vidal. Il tandem offensivo sarà, con tutta probabilità, affidato ancora una volta alla collaudata coppia Lukaku-Lautaro. Ancora out Sanchez, mentre dovrebbero partire dalla panchina Hakimi, Perisic ed Eiksen.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Lovato, Magnani, Dawidowicz, Dimarco, Tameze, Veloso (cap.), Faraoni, Zaccagni, Lazovic, Salcedo. Allenatore: Ivan Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic (cap.), Skriniar, Bastoni, De Vrij, Darmian, Vidal, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Antonio Conte.