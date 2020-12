Martedì 22 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Fiorentina, match valido per il 14° turno di Serie A. I bianconeri, durante la tredicesima giornata, hanno battuto il Parma di Liverani allo Juventus Stadium, col risultato di 4-0 grazie alle doppietta di Cristiano Ronaldo e Morata. I Viola, invece, hanno ottenuto un pareggio all'Artemio Franchi nella partita contro l'Hellas Verona, col risultato di 1-1 dove al rigore trasformato da Veloso per i mastini ha risposto, sempre su penalty, Vlahovic per i toscani.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi sei match in campionato, vedono la Juventus in vantaggio avendo ottenuto bottino pieno in cinque occasioni, mentre un incontro è terminato a reti inviolate.

Juventus, probabile panchina per Kulusevski

Mister Pirlo e la sua Juventus militano in terza posizione di classifica con 27 punti ottenuti e fare i tre punti contro i toscani significherebbe restare aggrappati al treno della vetta di Serie A. Per battere la Fiorentina, il tecnico bianconero potrebbe optare per il classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Difesa a quattro che sarà, con ogni probabilità, composta da Cuadrado e Danilo come terzini, mentre la coppia de Ligt-Bonucci andrà a posizionarsi al centro. A centrocampo, invece, dovremmo trovare come titolari Ramsey e Chiesa sulle fasce, con Arthur e Rabiot a far da filtro centrale. Tandem offensivo affidato nuovamente a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

Fiorentina, ballottaggio Pulgar-Bonaventura in mezzo al campo

Cesare Prandelli e la sua Fiorentina stanno disputando una stagione al di sotto degli standard abituali, visto che si trovano in 17^ posizione con soltanto 11 punti ottenuti. Per provare ad insediare la Juventus, il tecnico ex Genoa potrebbe scegliere il 3-5-2, con Dragovski come estremo difensore.

Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Milenkovic, Caceres e Pezzella. In mezzo al campo vi sarà il ballottaggio tra Bonaventura e Pulgar, con l'ex Bologna che pare avvantaggiato per una maglia da titolare. Il reparto sarà invece completato probabilmente da Lirola e Biraghi come ali, con Amrabat e Castrovilli al centro. In attacco dovremmo vedere la coppia formata da Ribery e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo, Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Amrabat, Castrovilli, Pulgar (Bonaventura), Biraghi, Ribery, Vlahovic. Allenatore: Cesare Prandelli.