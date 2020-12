Mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A. I rossoneri, nell'ultimo turno, hanno ottenuto bottino pieno nell'incontro in trasferta col Sassuolo di Zerbi, col risultato di 2-1 grazie ai goal di Leao e Saelemaekers a cui ha risposto inutilmente Berardi allo scadere. I biancocelesti, invece, hanno battuto il Napoli di Gattuso nel match casalingo terminato 2-0, con reti di Immobile e Luis Alberto.

Il match verrà trasmesso su Dazn 1 (canale 209 del satellite) per gli abbonati all'offerta Sky-Dazn.

Milan, Leao vertice offensivo

Mister Pioli e il suo Milan navigano in testa alla classifica di campionato con 31 punti ottenuti dopo il tredicesimo risultato utile consecutivo in questa stagione di Serie A.

Per continuare sul medesimo trend positivo, l'allenatore ex Fiorentina potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Quartetto difensivo che avrà buone possibilità di essere formato da Theo Hernandez e Calabria come terzini, mentre la coppia Kalulu-Romagnoli si andrà a piazzare al centro. In mediana, invece, dovremmo vedere dal primo minuto l'inedito duetto composto da Krunic e Calhanoglu. Sulla trequarti campo, infine, sarà presumibilmente il turno di Saelemaekers, Hauge e Brahim Diaz a supporto dell'unica punta Leao. Da valutare le condizioni di Tonali, Rebic e Kjaer, mentre Kessiè sarà squalificato per l'incontro. Ancora out Ibrahimovic e Bennacer.

Lazio, ballottaggio Escalante-Cataldi a centrocampo

Simone Inzaghi e la sua Lazio stanno disputando una stagione al di sotto delle aspettative in campionato, complice anche il dispendio energetico e mentale dovuto alla Champions League.

Per tentare di fare bottino pieno coi primi della classe, il tecnico biancoceleste potrebbe scegliere il 3-5-2, con Reina come estremo difensore. Le chiavi della difesa saranno probabilmente affidate all'ex Acerbi, ed a completare il reparto ci saranno Luiz Felipe e Radu. In mezzo al campo, invece, dovremmo trovare Lazzari e Marusic sulle fasce, con Milinkovic-Savic, Luis Alberto ed uno tra Escalante e Cataldi, col classe '93 che pare favorito per una maglia.

Coppia d'attacco che sarà composta, ancora una volta, da Immobile e Correa. Da valutare le condizioni di Lucas Leiva che, se dovesse recuperare, potrebbe prendere il posto di Escalante a centrocampo.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Kalulu, Romagnoli, Calabria, Krunic, Calhanoglu, Saelemaekers, Hauge, Diaz, Leao.

Allenatore: Stefano Pioli.

Lazio (3-5-2): Reina, Acerbi, Radu, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Escalante (Cataldi), Marusic, Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.