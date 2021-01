Sono ripresi gli allenamenti per il Crotone del tecnico rossoblu Giovanni Stroppa sul prato verde del centro sportivo "Antico borgo": domenica 17 la squadra giocherà in casa con il Benevento di Pippo Inzaghi. I pitagorici sono quasi costretti a far punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica di questo campionato di Serie A che li vede ultimi con solo 9 punti in 17 partite.

Intanto il calciomercato è già iniziato da qualche giorno: il Crotone guarderebbe anche al mercato in uscita e sembrerebbe che in Serie B alcune squadre siano interessate a Giovanni Crociata e Emmanuel Riviere. Per il primo ci sarebbe l'interesse della Salernitana e del Pisa, mentre per il secondo potrebbe esserci un interessamento della Cremonese.

Un centrocampista in partenza

Con gli arrivi di Luca Cigarini e Jacopo Petriccione nel mercato estivo e il rinnovo del libico Ahmad Benali, il centrocampista rossoblu Giovanni Crociata si è ritrovato per la maggior parte delle partite seduto in panchina. Protagonista nello scorso campionato di Serie B, il classe 1997 - che è in scadenza di contratto con i rossoblu a giugno - potrebbe lasciare il Crotone per cercare una maglia da titolare e in queste ultime ore sembrerebbe che, oltre al Pisa, sia avanzata l'ipotesi di un interessamento da parte della Salernitana.

Tante richieste per Rivière

Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, l'attaccante francese Emmanuel Rivière inizialmente era considerato un punto fermo nell'attacco del Crotone insieme al bomber Simy, anche finora ha inciso meno delle aspettative.

Nonostante gli infortuni che lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per qualche tempo, adesso l'attaccante ex Cosenza sembra essere tornato in forma e nell'ultima gara contro l'Hellas Verona è partito titolare in coppia con il brasiliano Messias. Tuttavia, il giocatore, avrebbe molte richieste dalla serie cadetta: oltre a Cosenza e Lecce, il francese interesserebbe anche alla Cremonese.

Rivière ha segnato solamente alla prima di campionato di Serie A, collezionando poi solo spezzoni a partita in corso, ma attualmente pare che il tecnico e la società possano dargli la massima fiducia, quindi difficilmente dovrebbe lasciare Crotone nel mercato di gennaio.

Ancora in dubbio Cigarini

Continua nel frattempo la fase di recupero dell'esperto regista Luca Cigarini che lo vede lontano dai campi ormai da circa due mesi: è ancora in dubbio la sua presenza, mentre potrebbe recuperare l'altro centrocampista Ahmad Benali, anche lui lontano dal terreno di gioco da alcune settimane.