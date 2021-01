Mercoledì 6 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Milan-Juventus, partita valida per il 16° turno di Serie A. I rossoneri, nella giornata precedente, hanno ottenuto bottino pieno nell'incontro fuori dalle mura amiche col Benevento di Filippo Inzaghi, col risultato di 2-0 grazie ai goal di Leao e Kessiè su rigore. I bianconeri, invece, hanno sconfitto allo Stadium l'Udinese di Luca Gotti, col risultato di 4-1 per merito delle segnature di Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo (2) per i piemontesi a cui ha risposto inutilmente Zeegelaar per i friulani.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi sei match disputati in Serie A, vedono i bianconeri in netto vantaggio avendo ottenuto la vittoria per cinque volte contro una soltanto dei rossoneri.

Milan, vincere per continuare a credere allo scudetto

Mister Pioli e il suo Milan stanno disputando una stagione, sia in Serie A che in Europa League, senza sbavature fomentando sempre più l'entusiasmo anche della tifoseria. Per provare a battere i bianconeri e continuare a credere allo scudetto, l'allenatore ex Inter potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali, pacchetto arretrato che vedrà probabilmente il ritorno di Theo Hernandez come terzino sinistro, dopo la squalifica scontata col Benevento, mentre Calabria di posizionerà sul fronte opposto. A completare il reparto difensivo ci saranno presumibilmente Romagnoli e Kjaer, che si piazzeranno al centro. Linea mediana che vedrà, con ogni probabilità, gli impieghi dal primo minuto di Krunic e Kessiè.

Sulla trequarti, invece, si dovrebbero vedere, almeno inizialmente, Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic che agiranno a supporto del vertice offensivo Leao. Sandro Tonali dovrà scontare una giornata di squalifica, dopo l'espulsione nell'incontro col Benevento.

Juventus, probabile 4-4-2 per Pirlo

Andrea Pirlo e la sua Juventus sono consapevoli che il match coi "Diavoli" potrebbe fare da spartiacque stagionale, dove vincere significherebbe una rinnovata iniezione di fiducia mentre una sconfitta allontanerebbe maggiormente l'agognata rimonta al vertice.

Per tentare di fare bottino pieno a San Siro, l'allenatore lombardo potrebbe scegliere per il 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore. Cuadrado e Alex Sandro dovrebbero essere i terzini dell'incontro, mentre la coppia Bonucci-de Ligt farà da filtro centrale. A centrocampo, invece, giocheranno probabilmente Chiesa e Kulusevski come ali, con McKennie e Bentancur che faranno da scudo al centro del reparto.

Tandem d'attacco affidato probabilmente a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Saranno da valutare le condizioni di Alvaro Morata.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Krunic, Kessiè, Calhanoglu, Rebic, B. Diaz, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Chiesa, Bentancur, McKennie, Kulusevski, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.