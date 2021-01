L'apertura del nuovo anno non sembra sorridere al Crotone. La squadra rossoblu è uscita sconfitta (1-3) nel match casalingo della sedicesima giornata contro la Roma, in un match che ha visto gli ospiti mostrare maggiore tasso tecnico. Un nuovo segnale per il tecnico Giovanni Stroppa che già nei giorni scorsi aveva incassato un pesante k.o. in casa dell'Inter (6-2). Per sopperire alle carenze offensive della squadra la società calabrese starebbe per concludere l'operazione Filippo Falco con il Lecce.

Crotone, attaccante in arrivo

Anche se la difesa degli squali sembra mostrare alcune crepe, l'attenzione della società calabrese sembra essere rivolta al rinforzamento dell'attacco.

Il nome è quello di Filippo Falco, calciatore in forza al Lecce che già in estate era stato trattato dai rossoblu senza però giungere ad una fumata bianca. Per l'attaccante giallorosso, nella prima parte di campionato in cadetteria sono giunte 10 presenze con 2 reti siglate. Il crotone dopo Jacopo Petriccione vorrebbe dunque rinforzarsi attingendo nuovamente alla squadra pugliese, anche se ci sarebbe da limare gli ultimi dettagli economici.

Galabinov profilo gradito

Sempre nel reparto avanzato il Crotone sarebbe interessato all'attaccante Andrej Galabinov dello Spezia, Il calciatore, fermato per alcune settimane dagli infortuni, è stato autore di tre reti in altrettante presenze in massima serie con la maglia dei liguri. Sempre in attacco il Crotone sarebbe interessato anche al compagno di squadra Diego Farias, anche lui seguito in estate al termine dell'esperienza al Lecce, prima di arrivare a firmare con lo Spezia.

Più defilati sarebbero invece i profili di Andrea Pinamonti dell'Inter e Patrik Cutrone della Fiorentina. Altro nome che circolerebbe è quello di Alberto Cerri, punta in uscita dal Cagliari.

Crotone, rinforzi a centrocampo

Per sopperire alla carenza di qualità a centrocampo il Crotone avrebbe individuato in Andrea Barberis un possibile rinforzo. Il calciatore è stato per cinque stagioni perno della squadra calabrese prima di firmare, da svincolato, con il Monza.

A distanza di alcuni mesi si potrebbe paventare la possibilità di un suo ritorno in Calabria. Altro profilo che sembrerebbe interessare gli squali è quello di Nicolas Haas, calciatore in forza all'Empoli. Verso la cessione invece il centrocampista Mattia Mustacchio per il quale ci sarebbero offerte dalla Serie B, sorte analoga al centrocampista Zak Ruggiero e all'attaccante Giuseppe Borello.

Per questi ultimi due, la possibilità è quella del prestito fino al termine della stagione alla Pro Sesto, squadra militante nel campionato di Serie C.