Operazione sorpasso fallita. L'Inter perde a Marassi contro la Sampdoria per 2-1 e fallisce l'opportunità di portarsi anche solo provvisoriamente in vetta alla classifica. Conte si ferma a otto vittorie consecutive e rimedia la seconda sconfitta in campionato dopo quella nel derby. I blucerchiati vincono grazie alle reti degli ex, Keita Balde e Candreva. Per l'Inter inutile il goal di De Vrij nella ripresa e il pressing forsennato nel finale. Ora i nerazzurri devono "sperare" che la Juventus questa sera fermi il Milan a San Siro per evitare la fuga dei cugini rossoneri. Intanto la vittoria della Roma 3-1 a Crotone ha visto i giallorossi accorciare le distanze in classifica: portandosi a -3 punti dall'Inter: domenica 10 gennaio alle ore 12:30 c'è Roma-Inter all'Olimpico.

Primo tempo intenso: Sanchez sbaglia un rigore, la Sampdoria chiude in vantaggio di due reti

Primo tempo molto intenso quello giocato dalle due squadre. All'11° minuto sugli sviluppi di un corner Skrinar tenta una girata che finisce di poco al lato, ma il Var richiama Valeri per un tocco con la mano di Throsby. Il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Sanchez che sbaglia, calciando il pallone troppo piano tra le braccia di Audero, poi sulla ribattuta Young colpisce la traversa.

Il match si sblocca al minuto 23 un calcio di rigore per la Sampdoria per un tocco di mano di Barella in area. L'ex Candreva va sul dischetto e fa 1-0. L'Inter prova a rientrare in partita alzando il ritmo, e la Samp trova gli spazi per ripartire.

Al minuto 38 Damsgaard fa fuori tutta la difesa interista e mette il pallone al centro per Keita Balde che insacca alle spalle di Handanovic. Si va quindi al riposo sul 2-0 per i genovesi.

Secondo tempo: il goal di De Vrij non basta all'Inter che perde la partita

Nella ripresa Conte effettua subito un cambio: fuori Young e dentro Perisic. Per tutta la seconda frazione si gioca solo nella metà campo della Sampdoria, con l'Inter che spreca diverse occasioni da gol.

Che arriva poi al 20° minuto, con De Vrij che - di testa, su calcio d'angolo - segna il 2-1. Conte getta nella mischia anche Lukaku, Eriksen e nel finale pure D'Ambrosio e Vidal, ma non basta.

I nerazzurri perdono a Marassi e interrompono a otto la striscia di vittorie consecutive, mentre per i blucerchiati arrivano tre punti che rendono la classifica più tranquilla: ora sono undicesimi con 20 punti.