Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il big match valido per la sedicesima giornata di Serie A tra Roma e Inter. Lunch match importante per il proseguo dell'annata e per i rispettivi obiettivi, visto che le due squadre sono in piena lotta per i vertici della classifica, con le due compagini separate da soli tre punti. I padroni di casa puntano a tornare tra le prime quattro, mentre gli ospiti vogliono interrompere il dominio della Juventus. La partita si giocherà domenica 10 gennaio, alle ore 12:30. I precedenti sono davvero curiosi visto che nelle ultime cinque sfide sono arrivati ben cinque pareggi.

L'ultimo pari proprio all'Olimpico per 2-2 il 19 luglio, con il pari decisivo arrivato all'88' con Lukaku su calcio di rigore.

Le ultime su Roma-Inter

La Roma punta a tornare in Champions League dopo due annate negative, chiuse fuori dalle prime quattro. I giallorossi stanno vivendo un grande momento di forma e con un successo in questa sfida potrebbero anche ambire a qualcosa in più della qualificazione nella massima competizione europea. La squadra di Fonseca viene da tre vittorie consecutive, due ottenute in seguito alla sosta. Dopo i successi contro Cagliari e Sampdoria, infatti, i padroni di casa sono andati a vincere in scioltezza allo Scida contro il Crotone. Risultati che pongono la Roma al terzo posto in classifica con 33 punti, a sole tre lunghezze dai prossimi avversari.

L'Inter è chiamata a lottare per il titolo in questa stagione. Dopo l'eliminazione dalle competizioni europee, inoltre, i nerazzurri avranno un solo impegno a settimana e questo sarà sicuramente un vantaggio per il club meneghino. Ospiti che hanno interrotto la striscia di otto vittorie consecutive nell'ultimo turno, venendo sconfitti 2-1 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria.

Un risultato che ha fatto rimanere la squadra di Antonio Conte al secondo posto in classifica con 36 punti, a più tre proprio sui prossimi avversari.

Probabili formazioni Roma-Inter

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, deve sciogliere il dubbio relativo alle condizioni di Edin Dzeko, rimasto in panchina in occasione della sfida contro il Crotone per un problema muscolare.

In caso di forfait al suo posto ci sarà Borja Mayoral, autore di una doppietta contro i calabresi. Alle sue spalle agiranno sulla linea dei trequartisti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan. Gli esterni a tutta fascia saranno Bruno Peres e Karsdorp, visto che Spinazzola è ancora ai box. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Veretout e Cristante.

Antonio Conte scende in campo con il consueto 3-5-2 ma cambierà qualcosa rispetto a quanto visto contro la Sampdoria. In attacco tornerà Lukaku dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Gli esterni di centrocampo, con il compito di svolgere la doppia fase, saranno Hakimi e Darmian. In mezzo al campo, invece, dovrebbero esserci Barella, Brozovic e Sensi, rimasto in panchina nell'ultimo turno.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.