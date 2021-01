Il Milan sta vivendo una stagione fantastica occupando il primo posto in campionato. Un risultato sicuramente al di sopra delle attese che va difeso anche operando sul Calciomercato. La sessione di gennaio è alle porte ed il Milan avrebbe deciso di rinforzare centrocampo e attacco. Per il centrocampo i nomi principali sono Soumarè, centrocampista del Lille e Zaccagni, trequartista del Verona che arriverebbe a giugno, mentre per l'attacco l'ipotesi delle ultime ore porta a Memphis Depay del Lione.

Calciomercato Milan, Soumarè obiettivo per il centrocampo

Il Milan è alla ricerca di un'opportunità per rafforzare il proprio centrocampo, obiettivo che al momento è diventato una priorità.

Ci sono molte idee in termini di giocatori che potrebbero essere utili allo scopo, e Soumaré del Lille è ancora nel mirino. Al momento sarebbe l'obiettivo numero uno, ancora giovane ma con una buona esperienza alle spalle in Ligue 1. Il Milan vuole un prestito con opzione di acquisto, contando sulla voglia del giocatore di provare una nuova esperienza in un club prestigioso. come i rossoneri. Tuttavia, i rossoneri non sono soli nell'inseguimento del francese, visto che ora sarebbe in corsa anche il Manchester United. L'interesse degli inglesi è legato al sempre più probabile addio di Paul Pogba, che avrebbe intenzione di lasciare l'Inghilterra entro l'estate.

Milan, ci sarebbe l'offerta per Zaccagni

La posizione di trequartista è quella in cui i rossoneri sono abbastanza ben coperti al momento dato che Hakan Calhanoglu, Brahim Diaz e Jens Petter Hauge possono occupare quel ruolo, ma allo stato attuale Calhanoglu e Diaz potrebbero non far parte della rosa rossonera della prossima stagione.

Infatti, lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid, mentre il turco è in scadenza di contratto. Si è quindi ipotizzato che la dirigenza potrebbe provare ad acquistare un giocatore che possa dare garanzie in quel reparto. Secondo quanto riportato sui siti di calcio, la rovesciata contro lo Spezia ha puntato i riflettori delle big italiane su Mattia Zaccagni, con il Milan che sarebbe interessato.

Il Milan avrebbe messo sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro e la possibilità di lasciare il giocatore in prestito a Verona fino a giugno.

Calciomercato Milan, si monitora la situazione di Depay

Il suo contratto scade a giugno ed il suo nome potrebbe tornare di moda per il Milan e altri top club europei già a gennaio, visto che manca ancora l'accordo per il rinnovo del contratto con il Lione.

Come riferiscono fonti spagnole, Depay è attualmente libero di negoziare con altri club e gli sarebbe permesso di andarsene se un'offerta di 5 milioni di euro arrivasse nel mercato attuale, anche se l'obiettivo principale del Lione è quello di trattenerlo fino alla fine del stagione. Il Lione ha intenzione di convincere l'attaccante chiedendogli di lottare per il titolo di Ligue 1, qualcosa che al club manca da un po'.