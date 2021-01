La Juventus ritrova grande entusiasmo dopo il successo in Supercoppa italiana contro il Napoli. Come ha ricordato il presidente Agnelli su Twitter, per il decimo anno consecutivo la società bianconera ha conquistato almeno un trofeo stagionale. Ciò che però conforta gran parte dei tifosi bianconeri è la ritrovata voglia di vincere, che sembrava essersi persa qualche giorno prima in campionato contro l'Inter. Ad elogiare tutta la squadra è stato anche Cristiano Ronaldo, premiato come miglior giocatore della Supercoppa italiana. La punta portoghese ha realizzato il gol del 1 a 0 ribadendo in gol un pallone vacante in area dopo un calcio d'angolo.

Il match si è poi chiuso 2 a 0 con il gol finale di Morata. Nel post partita Cristiano Ronaldo ha utilizzato i social per esprimere tutta la sua soddisfazione per l'ennesimo trofeo vinto della sua storia calcistica. Ha infatti dichiarato: "Sono molto felice del mio quarto titolo in Italia. Siamo tornati, questa è la Juventus che amiamo".

Cristiano Ronaldo decisivo in Supercoppa italiana

La punta della Juventus Cristiano Ronaldo, dopo il successo in Supercoppa italiana contro il Napoli, ha utilizzato i social per fare i complimenti alla squadra. Ha poi voluto dare nuova energia all'ambiente bianconero dichiarando: "Questa è la squadra di cui ci fidiamo e questo è lo spirito che ci porterà alla vittorie che vogliamo, ben fatto ragazzi". La felicità di Cristiano Ronaldo si è notata anche durante la premiazione e negli spogliatoi del Mapei Stadium.

La sfida contro il Napoli è servita al portoghese per consolidare anche la classifica dei migliori marcatori della storia. Con il gol alla squadra campana infatti ha realizzato il 760^ gol della sua carriera. Si è quindi posizionato al primo posto, superando Bican.

Possibile rinnovo di contratto per Cristiano Ronaldo

L'arrivo di Pirlo come tecnico sembra aver ridato ancora più entusiasmo a Cristiano Ronaldo, che non ha mai nascosto la stima verso l'ex centrocampista bianconero.

Per questo potrebbe esserci anche il rinnovo di contratto con la Juventus. Attualmente la sua intesa contrattuale con la società bianconera è fino a giugno 2022, possibile che possa esserci un prolungamento di contratto di almeno un'altra stagione. D'altronde l'obiettivo di Cristiano Ronaldo è quello di giocare almeno a 40 anni. Allo stesso tempo in Italia, in particolar modo a Torino, sembra aver trovato l'ambiente ideale per vivere il calcio ma anche la vita privata con la sua famiglia.

Cristiano Ronaldo proverà anche in questa stagione a rimpinguare il suo palmares, individuale e di squadra. La Juventus ha infatti la possibilità di arrivare fino in fondo nelle tre competizioni in cui è impegnata, ovvero campionato, Coppa Italia e Champions League