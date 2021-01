Il giro di boa è avvenuto. Il Milan da campione d'inverno vuole onorare la tradizione che vede i campioni d'inverno vincere lo scudetto 20 volte su 28. Il primo passo di avvicinamento al tricolore è la trasferta di Bologna. i rossoneri nelle ultime due gare contro la squadra di Mihajlovic non hanno minimamente sofferto, ma questo è un altro Milan. Pioli gioisce per aver recuperato tutti i suoi uomini dal virus. L'ultimo in ordine di tempo è Hakan Calhanoglu. Il turco però non è ancora al meglio quindi fuori dalla lista dei convocati rossoneri. Rientra a disposizione anche il 'playmaker' Bennacer la cui assenza inizia a pesare molto nei ritmi di gioco dei rossoneri.

L'algerino troverà probabilmente spazio nel corso del match, ma è da escludere una sua partenza nell'undici titolare. Torna tra i convocati anche Mario Mandzukic dopo la botta ricevuta nella partita contro l'Atalanta. Assente Kjær che in difesa con ogni probabilità lascerà spazio a Tomori al fianco di Romagnoli. Il Milan ritrova molti dei suoi titolari, ma deve rialzarsi e rimettere in carreggiata la stagione dopo due pesanti sconfitte. In campionato il Milan ha perso meritatamente contro l'Atalanta. In coppa, in vantaggio s'è fatto rimontare e superare dall'Inter, in seguito all'inferiorità numerica causata dall'espulsione del proprio leader Ibrahimovic. Sconfitta che è costata l'eliminazione ai rossoneri dalla coppa.

🚄 On the train with the Rossoneri: #BolognaMilan up next 🔴⚫



🚄 A bordo de @LeFrecce con i rossoneri 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/YCrHD9kURh — AC Milan (@acmilan) January 29, 2021

Il Bologna viene da due sconfitte nelle ultime 3 partite con in mezzo la vittoria contro il Verona.

I felsinei metteranno in campo il giapponese Tomiyasu che non ha ancora saltato un minuto di Serie A. In difesa Soumaro farà coppia con Danilo mentre l'attacco sarà guidato da Barrow con Palacio pronto a subentrare dalla panchina. La trequarti 'tutta velocità' del Bologna sarà, con ogni probabilità, composta dal trio Orsolini-Sansone-Soriano.

Bologna i giocatori arruolati da Mister Mihajlovic

Portieri: Breza, Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Paz, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.

Il Milan di Pioli si presenta a Bologna con questo elenco di giocatori:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

🎶 Guess who's back, Isma's back 🎶

📋 The squad list for #BolognaMilan



📋 I convocati per la trasferta di Bologna#SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/2Nt1KUJWpn — AC Milan (@acmilan) January 29, 2021

Bologna - Milan le quote della partita

Secondo i bookmakers il Milan è favorito con il segno 2 che ruota intorno al 1,95.

Quota interessante essendo abbastanza alta rispetto alle ultime trasferte dei rossoneri. Il pareggio e la vittoria del Bologna sono entrambe quotate a 3,70. Entrambe le squadre a segno (GOL) è a 1,57 mentre l'over 2,5 è dato a 1,65. Interessante, ma alquanto rischiosa, la quota Over 3,5 che viene pagato 2,55. Zlatan Ibrahimovic guida le probabilità come primo marcatore della partita. La quota gol dello svedese è di 3,75. Leao segue con 5,75 e in terza posizione il croato Rebic che assieme a Mandzukic viene quotato 6,25. Il primo marcatore del Bologna con la quota più 'bassa' è Mussa Barrow che il cui primo gol nel match viene pagato 7,50 volta la posta giocata.