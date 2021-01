Il Milan non si riposa mai. Dopo 3 giorni dall'ultima partita in casa scende in campo questa sera alle ore 20.45. Primo impegno in Coppa Italia per i rossoneri che esordiscono nella terza competizione stagionale proprio contro il Torino battuto in casa sabato scorso. Milan - Torino è il replay dell'ultima gara di campionato che ha visto i rossoneri vincere per 2 - 0 grazie ai gol di Rafael Leao e di Kessiè. Occasione del riscatto per i granata. In palio ci sono i quarti di Coppa Italia. Gara secca che entrambe le squadre si augurano di finire al meglio nei tempi regolamentari. La proprietà del Milan vuole il passaggio ai quarti ritenendo la Coppa Italia un obiettivo.

Anche il Torino ha forti aspettative viste le delusioni del campionato.

🔴⚫ 𝓐𝓵𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸 𝓡𝓸𝓶𝓪𝓰𝓷𝓸𝓵𝓲 🎉©️



Many battles we've fought together, Captain.

Today we wish you a splendid #HBD



Tanti auguri al capitano di tante battaglie insieme #SempreMilan

@BancoBPMSpa

Scenderanno in campo squadre farcite di seconde linee, in primis perchè la prossima partita di campionato è fondamentale per entrambe le squadre. Il Torino ospita lo Spezia, avversario diretto nella lotta salvezza. Il Milan invece sarà ospite del Cagliari per continuare la serie positiva riaperta contro il Torino. Il Milan infatti dopo 27 giornate con risultati postivi ha subito la prima sconfitta in campionato contro la Juventus nel giorno dell'Epifania.

Difficile prevedere al momento le formazioni titolari, di sicuro non ci saranno per i rossoneri Kjær olte agli infortunati. Largo ai primavera tra i convocati. In porta giocherà con ogni probabilità Tătărușanu. Colombo potrebbe giocare dal primo minuto. Musacchio dovrebbe fare il suo debutto stagionale con Calabria a centrocampo.

Tra gli uomini di Giampaolo sarà sicuramente assente Federico Bonazzoli infortunatosi in allenamento.

Mlinkovic Savic difenderà i pali della porta del Torino. Non convocato Salvatore Sirigu che festeggia 34 anni. Compleanno anche del capitano del Milan Alessio Romagnoli che spegne le 26 candeline. In attacco Giampaolo dispone di soli 3 convocati: Zaza, Belotti e Verdi che si alterneranno nel corso della partita. Tra i titolari sono previsti gli uomini mercato NKoulou e Meitè.

Entrambi accostati al Milan. Sul centrocampista le voci potrebbero concretizzarsi già domani. Un passaggio in rossonero dopo aver giocato l'ultima in granata per Meitè?

Milan: La lista dei convocati di Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Michelis, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Di Gesù, Díaz, Hauge, Kessie, Mionić, Olzer, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão.

#MilanTorino 🏆

The squad for our first #CoppaItalia match 📋

@acmilan

Torino: i giocatori a disposizione di Giampaolo

Portieri: Milinkovic-Svic, Ujkani, Rosati.

Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre.

Attaccanti: Belotti, Verdi, Zaza.

📢 | CONVOCATI



@TorinoFC_1906

Milan - Torino: le quote della partita che vale i quarti di Coppa Italia

Il Milan parte con i favori del pronostico a 1,55 forte della vittoria di 3 giorni fa. Il pareggio nei 90 minuti prevede una quota di 4,75 mentre il passaggio del turno del Torino nei tempi regolamentari è a 5,75. A differenza della partita di sabato dove ha vinto la puntata NO GOL, la quota GOL è a 1,70. Le doppie chance pagano quote molto basse. Si prospetta una partita con almeno 2 gol, dato che la quota over 1,5 è solamente a 1,18.

Più interessante l'over 2,5 a 1,65. Il primo marcatore dell'incontro è previsto in Zlatan Ibrahimovic nonostante l'elevata probabilità di dover iniziare la partita dalla panchina. La sua quota è di 3,60. Al secondo posto a pari merito si trovano a 5 Lorenzo Colombo e Rafael Leao. Belotti guida le percentuali dei granata a 5,50.