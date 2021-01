Ore 17: Inter sconfitta a Genova i risultati delle altre gare di giornata

Cagliari - Benevento 1 - 2

Atalanta - Parma 3 - 0

Bologna - Udinese 2 - 2

Crotone - Roma 1 - 3

Lazio - Fiorentina 2 - 1

Sampdoria - Inter 2 - 1

Sassuolo - Genoa 2 - 1

Torino - Verona 1 - 1

A rivalry like no other. Are you ready for tonight ❓

Un duello che è Storia. Siete pronti per #MilanJuve ❓#WeTheFire pic.twitter.com/YX0w2OxSr1 — AC Milan (@acmilan) January 6, 2021

Se nel 2020 il Covid l'ha fatta da padrona, nel 2021 inizia a mietere le prime positività. La Juventus dai controlli di lunedì ha ricevuto la notizia della positività di Alex Sandro e Cuadrado.

Poche ore fa invece il Milan, già falcidiato dagli infortuni, ha aggiunto tra gli indisponibili Rade Krunic e Ante Rebic. I due giocatori rossoneri sono risultati positivi al Covid. In una giornata festiva per l'Epifania, con l'Italia in zona rossa, San Siro chiude una giornata di Serie A dallo spirito antico. Tutte e 10 le partite in un giorno solo. L'animo dei nostalgici porta al ricordo della contemporaneità delle gare. Di certo è un vantaggio per i giocatori del Fantacalcio che non devono soffrire troppo per schierare le formazioni il venerdì con partite che si giocano fino al lunedì sera. Il rimpianto odierno, nella bellezza della giornata calcistica, sarà vivere un Milan - Juventus senza pubblico. Sicuramente con sarebbe una partita da tutto esaurito.

Dopo tanti anni il Milan affronta la Juventus in testa in classifica e con un distacco sufficientemente ampio da poter mantenere la prima posizione anche in caso di sconfitta. Tra i rossoneri oltre a Krunic e Rebic, assenti per positività al Covid, saranno ancora assenti: Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Saelemaekers per infortunio e Tonali per squalifica.

Pioli dovrà inventarsi la formazione, con il centrocampo che troverà solamente Kessiè disponibile. Presumibilmente al suo fianco agirà Calhanoglu o eventualmente Calabria si sposterà in mediana. Il Milan è reduce dalla vittoria di Benevento. L'unica buona notizia per Pioli è il ritorno di Theo Hernandez dopo la squalifica rimediata nella partita vittoriosa del Milan contro la Lazio.

Tra i bianconeri di Pirlo sta crescendo la convinzione grazie ai risultati che iniziano ad arrivare e alla classifica che si accorcia di giornata in giornata. Anche per i bianconeri ci saranno delle assenze pesanti, Cuadrado ed Alex Sandro per Covid sia aggiungono all'infortunato Morata. Pirlo per tanto avrà poca scelta per gli attaccanti da schierare avendo a disposizione solamente Dybala e Ronaldo oltre al giovane della primavera Da Graca. Difesa titolare a disposizione, con il centrocampo dove Rabiot, McKennie e Bentancur si giocano due posti da titolari. Chiesa in gol contro l'Udinese dovrebbe partire titolare e a sinistra dovrebbe giocare Danilo o eventualmente Frabotta.

Ancora panchina per Kulusevski e Arthur.

Milan: la lista dei convocati per il posticipo di lusso

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie.

Attaccanti: Colombo, Leão, Maldini.

Juventus: i convocati di Mister Pirlo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.

Milan - Juventus il pronostico della partita

Nonostante il Milan guidi la classifica della Serie A, è ancora la Juventus ad avere il favore del pronostico. Il 2 viene pagato 2,15. Una vittoria dei rossoneri invece è data 3,60 mentre il pareggio a 3,30. E se le assenze hanno influito nella decisione dei pronostici secchi, le aspettative di gol da parte dei bookmakers restano comunque elevate. L'over 2,5 infatti viene pagato 1,85 ed entrambe le squadre a segno si assesta sul 1,65. Ronaldo con 3,80 è il giocatore con la probabilità più alta di marcare il primo gol seguito da Rafael Leao e Dybala a 6,50.