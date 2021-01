Allo stadio San Siro di Milano si gioca il match valido per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, tra Inter e Benevento. Le due squadre hanno obiettivi stagionali ben diversi. I nerazzurri sono in piena lotta per i vertici della classifica, essendo a sole due lunghezze dal Milan capolista. I sanniti, invece, puntano alla permanenza nel massimo campionato italiano dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B. Nella gara di andata netto successo della squadra di Antonio Conte con un sontuoso 5-2. La partita si giocherà sabato 30 gennaio, alle ore 20:45.

Le ultime su Inter-Benevento

L'Inter è in piena lotta per il primato in classifica. L'obiettivo non può che essere lo scudetto, anche alla luce del secondo posto ottenuto lo scorso anno, quando arrivò ad una sola lunghezza dalla Juventus campione d'Italia. I nerazzurri attualmente sono secondi con 41 punti, a due lunghezze dal Milan capolista e arrivano a questa sfida con grande entusiasmo. Dopo il pari ottenuto nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese per 0-0 alla Dacia Arena, infatti, i padroni di casa si sono qualificati per la semifinale di Coppa Italia battendo il Milan 2-1. Decisivi i gol di Romelu Lukaku e Christian Eriksen, che ha trovato il gol vittoria al 95'.

Il Benevento punta alla salvezza in questa stagione. I sanniti hanno disputato un ottimo girone di andata chiudendo praticamente a metà classifica.

Undicesimo posto con 22 punti, a più otto sul Cagliari terzultimo in piena zona retrocessione. La squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere molto quadrata dopo aver dominato il campionato di Serie B dello scorso anno, quando ha sfiorato anche quota 100 punti. Nell'ultimo turno gli ospiti hanno ottenuto un punto che lascia l'amaro in bocca pareggiando 2-2 in casa contro il Torino, dopo essere stati in vantaggio di due reti.

Probabili formazioni Inter-Benevento

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, tornerà ad affidarsi ai titolarissimi rispetto a quanto visto nel derby di Coppa Italia contro il Milan. In attacco Lautaro al fianco di Lukaku, mentre sugli esterni tornano Hakimi e Young. L'unico dubbio in mezzo al campo, dove Sensi e Vidal si giocano una maglia da titolare.

Il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, scenderà in campo con il 4-3-2-1. Al centro dell'attacco dovrebbe esserci Lapadula, mentre alle sue spalle saranno liberi di agire sulla linea dei trequartisti Iago Falque e Caprari. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Ionita, Viola e Hetemaj.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Ashley Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula.