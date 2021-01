Uno dei grandi protagonisti dell'Inter in questi ultimi mesi è stato sicuramente Romelu Lukaku. Arrivato nell'estate del 2019 per sostituire Mauro Icardi, il belga non ha fatto rimpiangere l'ex capitano a suon di gol, trascinando spesso i nerazzurri al successo. Le sue prestazioni, sia in campo nazionale che internazionale, non sono passate inosservate e hanno finito per attirare le attenzioni dei top club europei. Su di lui avrebbe messo gli occhi, in particolare, il Manchester City, in cerca di un grande rinforzo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Manchester City su Lukaku

Romelu Lukaku ha conquistato tutti all'Inter in questi mesi, ripagando il pesante investimento fatto dalla società nerazzurra un anno e mezzo fa, versando nelle casse del Manchester United 65 milioni di euro più bonus. Il centravanti belga lo scorso anno ha trascinato la squadra al secondo posto in classifica, a una lunghezza dalla Juventus campione d'Italia, e, soprattutto, in finale di Europa League. Anche in questa stagione il classe 1993 ha continuato a segnare a raffica. Sono dodici le reti messe a segno in sedici presenze in campionato, anche se un paio partendo dalla panchina, a fronte di quattro gol realizzati in cinque partite di Champions League.

Proprio alla luce di questi numeri, su di lui avrebbe messo gli occhi il Manchester City.

I Citiziens sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato visto il sempre più probabile addio di Sergio Aguero, in scadenza di contratto a giugno. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Telegraph, sarebbe "Big Rom" il nome cerchiato in rosso dal tecnico della squadra inglese, Pep Guardiola, insieme ad un altro grande attaccante, Erling Haaland, anche lui a segno a raffica con la maglia del Borussia Dortmund negli ultimi mesi.

Le possibili cifre

Il Manchester City è pronto a fare follie per riuscire a strappare Romelu Lukaku all'Inter. Secondo il Telegraph, infatti, i Citiziens avrebbero stanziato oltre 200 milioni di sterline, circa 225 milioni di euro, per rinforzare il reparto avanzato. E gran parte di questa cifra potrebbe essere messa sul piatto proprio per convincere i nerazzurri a privarsi del centravanti belga.

Alla luce dell'investimento fatto un anno e mezzo fa da quasi 70 milioni di euro, il club meneghino non accetterà di sedersi al tavolo delle trattative per offerte inferiori ai 100 milioni di euro.

Vista la situazione economica che sta attraversando il mondo del calcio e, in particolar modo, anche l'Inter, pare difficile pensare che qualche giocatore possa essere ritenuto incedibile, soprattutto a determinate cifre come quelle paventate in Inghilterra.