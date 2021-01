Questa mattina, domenica 17 gennaio, la Juventus si è data appuntamento alla training Center della Continassa per partire alla volta di Milano dopo alle ore 20:45 affronterà l'Inter.

Sul bus che ha portato i bianconeri in Lombardia non c'erano Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs De Ligt. Tutti e tre sono ancora positivi alla Covid-19. Dunque, viste le assenze, in difesa ci saranno delle novità: in modo particolare in mezzo ci sarà il ritorno della coppia Bonucci-Chiellini. Ma attenzione alla corsia di sinistra, dove Andrea Pirlo sta pensando a qualche mossa per arginare le incursioni dell'Inter.

Per la Juventus, inoltre, sono arrivate anche due buone notizie dall'infermeria visto che Federico Chiesa e Weston McKennie hanno smaltito i rispettivi acciacchi: in particolare il numero 22, contro l'Inter, sarà titolare.

Pirlo studia qualche mossa a sorpresa

Andrea Pirlo, per la sfida contro l'Inter dovrà fare a meno di Alex Sandro e Juan Cuadrado. Dunque, gli uomini sugli esterni sono davvero contati. Sulla destra non ci sono dubbi: agirà Danilo. Mentre sulla sinistra ci sono alcune perplessità e Andrea Pirlo sta pensando anche a qualche mossa a sorpresa, anche perché l'Inter in quella zona di campo sfrutta la velocità dei suoi esterni. La prima ipotesi prevede la conferma di Gianluca Frabotta. Le altre due alternative sono Merih Demiral e Federico Bernardeschi.

Il difensore turco non può giocare a sinistra e quindi, qualora venisse impiegato, sarebbe Danilo a spostarsi sulla corsia mancina. Ma attenzione alla sorpresa Bernardeschi. Il numero 33 juventino, in Coppa Italia, è stato provato proprio sulla sinistra e Andrea Pirlo si è detto soddisfatto di questo esperimento. Perciò l'allenatore della Juventus potrebbe anche decidere di puntare su Bernardeschi come esterno difensivo di sinistra.

Chiesa in campo da primo minuto

Questo 17 gennaio, la Juventus sfiderà l'Inter con il suo classico 4-4-2. Davanti a Szczesny dovrebbe giocare il quartetto formato da Danilo, Bonucci, Chiellini e probabilmente da Bernardeschi. A centrocampo sulla fascia destra ci sarà il ritorno di Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha smaltito la botta subita contro il Sassuolo e sarà regolarmente in campo, insieme a lui dovrebbe esserci la coppia formata da Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot.

I due paiono essere favoriti su Arthur e McKennie. Quest'ultimo ha recuperato ed è nuovamente a disposizione. Lo statunitense però, è in ballottaggio con Ramsey per giocare sulla sinistra. In attacco, invece, non ci saranno novità e giocheranno Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi (Frabotta); Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.