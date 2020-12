Uno dei giocatori che infiammerà la prossima sessione estiva di calciomercato è Leo Messi. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il Barcellona e le trattative per il rinnovo sembrano non decollare, tanto che il giocatore avrebbe voluto lasciare la Spagna già questa estate.

I due club maggiormente interessati a lui erano il Manchester City e l'Inter: a quanto pare le due società non avrebbero perso di vista la possibilità di accaparrarsi le prestazioni della "Pulce", seppur con dodici mesi di ritardo. Qualche mese fa, infatti, il Barça si è opposto alla possibilità di lasciarlo andare via a zero anche a causa di un cavillo nella clausola che gli avrebbe permesso di svincolarsi.

Inter in pole per Messi

Questa estate Messi ha provato a svincolarsi ma avrebbe dovuto comunicare la decisione al Barcellona entro fine maggio, cosa non avvenuta a causa dell'emergenza relativa al Coronavirus. Inter e Manchester City erano alla finestra, ma alla fine si sono tirate indietro, rimandando tutto di un anno.

Stando a quanto riportato dalla testata inglese The Sun, infatti, le due società sarebbero ancora interessate a Leo Messi, ma il Manchester City parrebbe pronto a fare un passo indietro, ritenendo l'investimento troppo oneroso. Proprio per questo motivo il club nerazzurro sarebbe balzato in pole position, forte del fatto che a fine anno verrà annunciato un nuovo main sponsor al posto di Pirelli, che porterà liquidità importante.

E proprio l'ingaggio della Pulce potrebbe rappresentare un veicolo ulteriore per attirare altri sponsor, in particolar modo dall'Asia. Intanto in questi giorni il classe 1987 è entrato ulteriormente nella storia, superando Pelé per gol realizzati con la maglia dello stesso club, salendo a quota 644 reti con il Barcellona. Anche quest'anno, infatti, la "Pulce" sta continuando a segnare spesso: fino ad ora il suo score parla di sette reti in 14 presenze in Liga e di tre gol messi a segno in quattro partite in Champions League.

La possibile strategia dei nerazzurri

Stando a quanto riportato dal Sun, l'Inter sarebbe pronta a fare una proposta molto importante a Leo Messi. Sul piatto del fuoriclasse argentino, infatti, potrebbe finire un contratto triennale a quasi 50 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta, ma che potrebbe essere raggiunta anche grazie all'ingresso di nuove sponsorizzazioni.

Occhio anche a Adidas, che insidia Nike e che già rifornisce la Nazionale argentina, di cui la Pulce è un simbolo. Ingaggio molto alto, tra l'altro, che verrebbe abbattuto dal Decreto Crescita e, soprattutto, dal fatto che Messi in tal caso arriverebbe a Milano a parametro zero, senza alcun costo sul cartellino, rispetto invece a quanto sarebbe potuto accadere questa estate.