Uno dei nomi che potrebbero infiammare questa sessione invernale di calciomercato è quello di Arkadiusz Milik, sempre più ai margini del Napoli. Su di lui avrebbe messo gli occhi da tempo l'Inter, che già questa estate aveva provato senza successo ad acquistare il centravanti polacco.

I nerazzurri probabilmente proveranno già in questo gennaio a prenderlo ma, qualora le richieste degli azzurri dovessero risultare eccessive, il club meneghino proverà l'affondo la prossima estate, quando il classe 1994 andrà in scadenza di contratto e sarà libero di accasarsi a parametro zero.

Inter su Milik

Uno dei club maggiormente interessati a Arkadiusz Milik è l'Inter.

I nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo per completare il reparto avanzato per far rifiatare Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, visto che Alexis Sanchez deve fare spesso i conti con problemi fisici, mentre Andrea Pinamonti dovrebbe essere ceduto per giocare con maggiore continuità. Il polacco, inoltre, rappresenterebbe la soluzione migliore essendo in grado di giocare, grazie alle sue caratteristiche, sia in tandem con il belga che con l'argentino.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe lavorando per provare a chiudere l'affare già a gennaio, ma non è semplice sia per la folta concorrenza (su di lui ci sono anche Juventus, Atletico Madrid e Marsiglia), sia per le richieste economiche del Napoli. Proprio per questo non è escluso che l'Inter posticipi l'assalto a giugno, quando potrebbe accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero.

Intanto anche il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, prima del match con il Cagliari ieri ha confermato come l'entourage di Milik stia parlando con alcuni club, ma ancora non sono arrivate proposte concrete ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento non ci sono situazioni particolari. Sappiamo che l'entourage di Milik sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene anche alla società".

La possibile trattativa

Come detto, l'ostacolo principale nella trattativa tra l'Inter e il Napoli per Arkadiusz Milik è rappresentato dalla richiesta degli azzurri, che vorrebbero incassare intorno ai 15 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza a giugno. Per questo motivo i nerazzurri stanno valutando di inserire una contropartita tecnica come Matìas Vecino.

Pure il centrocampista uruguaiano non è ancora sceso in campo in questa stagione, anche se per un motivo diverso rispetto all'attaccante polacco, avendo appena recuperato dopo l'intervento al ginocchio. Con un'operazione del genere entrambi i club potrebbero registrare una plusvalenza a bilancio. In caso contrario, come sottolinea anche Tuttosport, l'Inter proverà a portare a Milano il classe 1994 soltanto a giugno.