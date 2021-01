Archiviato il successo in Supercoppa italiana contro il Napoli, è tempo per la Juventus di dedicarsi al campionato. Domenica 24 gennaio alle ore 12:30 arriva all'Allianz Stadium di Torino il Bologna, match a cui farà seguito il quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal, previsto mercoledì 27 gennaio. L'ultima partita di gennaio è prevista il 30 contro la Sampdoria, alle ore 18:00. Saranno giorni importanti anche per il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, alla ricerca del rinforzo nel settore avanzato. Dovrebbe infatti arrivare una punta per rimpinguare il settore avanzato bianconero.

La lista di mercato comprende diversi nomi, da Graziano Pellé a Fernando Llorente, fino ad arrivare a Gianluca Scamacca.

Proprio la punta in prestito al Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, in questi giorni si è reso protagonista di un'azione su Instagram che da molti è stata interpretata come possibile indizio di mercato. Il nazionale under 21 italiano infatti ha iniziato a seguire su Instagram due calciatori della Juventus. Un gesto interpretato da alcuni come un segnale di apertura del giocatore verso un trasferimento in bianconero.

Possibile indizio social, Scamacca ha iniziato a seguire De Ligt e Morata

Per chi utilizza Instagram e segue Gianluca Scamacca, non è sfuggito in questi giorni che la punta in prestito al Genoa ha iniziato a seguire sul noto social network Mathijs De Ligt e Alvaro Morata.

Un gesto apparentemente normale per gli amanti dei social, ma che può essere un vero e proprio indizio di mercato. Il giocatore, infatti, nelle ultime settimane è stato avvicinato più volte alla Juventus. La società bianconera è alla ricerca di una punta per rinforzare il settore avanzato. Scamacca interessa molto alla Juventus, vorrebbe definire la trattativa sulla base di un prestito con possibilità di riscatto del cartellino.

Il Sassuolo invece vorrebbe un obbligo di riscatto del cartellino. Situazione attualmente ferma, che però potrebbe essere sbloccata nei prossimi giorni.

Cacace come possibile contropartita per Scamacca

Nelle ultime ore si parla di un possibile acquisto da parte della Juventus del difensore e centrocampista di fascia sinistra del Sint-Truiden Cacace.

Il classe 2000 è nazionale neozelandese ma con passaporto italiano. La società bianconera potrebbe acquistarlo e inserirlo come contropartita per arrivare proprio a Scamacca. La Juventus inoltre è al lavoro per la cessione di Sami Khedira. Il centrocampista tedesco pesa sul monte ingaggi sei milioni di euro lordi. In caso di cessione la società bianconera potrebbe trovare i fondi necessari per definire l'acquisto di Scamacca.