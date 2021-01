Una delle caratteristiche principali della Juventus di questa stagione è l'ampiezza della rosa, necessaria a fronteggiare i tanti impegni ravvicinati. Nel match contro il Sassuolo sono inizialmente partiti titolari McKennie a centrocampo e Paulo Dybala nel settore avanzato, prima di essere sostituiti per infortunio rispettivamente da Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Proprio lo svedese è entrato nel match in maniera decisiva, realizzando delle giocate di notevole qualità.

Ad elogiare la prestazione del centrocampista offensivo svedese è stato il commentatore televisivo di Sky Sport Daniele Adani.

Durante la telecronaca infatti l'ex difensore di Inter e Brescia si è soffermato sulle giocate del classe 2000, sottolineando che in alcune ricorda uno dei migliori giocatori al mondo, ovvero Messi. In occasione di una ''sterzata'' di Kulusevski Adani ha dichiarato: "Ha fatto una giocata alla Messi, generare uno spazio quando non c'è, immaginando la posizione dell'avversario e l'inserimento del compagno".

Daniele Adani su Dejan Kulusevski

Il commentatore televisivo Daniele Adani durante la telecronaca di Juventus-Sassuolo ha voluto complimentarsi con Dejan Kulusevski. L'ex difensore ha dichiarato: "Che sterzata ha fatto Kulusevski, Questa giocata ce l'ha forse Ilicic, come sterza, si prende almeno tre metri dall'avversario e ti manda a vuoto".

Non è la prima volta che Adani si complimenta con Kulusevski. In una recente diretta su Twitch aveva dichiarato infatti che il centrocampista offensivo svedese è stato il giocatore rivelazione del 2020 in Serie A. Di certo potrebbe rivelarsi molto importante per Pirlo in vista della seconda parte della stagione. Con l'assenza di Dybala per almeno 20 giorni, Dejan Kulusevski potrà avere ancora più minutaggio rispetto alle settimane precedenti.

La stagione di Dejan Kulusevski

15 presenze, 3 gol ed un assist in campionato, 4 partite e un assist in Champions League. Sono queste le statistiche raccolte fino ad adesso da Dejan Kulusevski. Dopo un buon inizio di esperienza alla Juventus, il calciatore ha avuto un periodo di adattamento ma in questo inizio 2021 sta finalmente riuscendo ad incidere con continuità.

Contro il Milan ad esempio è entrato a partita in corso e ha servito l'assist decisivo per il gol del 3-1 realizzato da McKennie. Probabile che Dejan possa partire titolare contro l'Inter nel match del 17 gennaio considerando l'assenza per infortunio di Paulo Dybala. Potrebbe essere impiegato come centrocampista di fascia oppure da trequartista, ma la scorsa stagione a Parma ha dimostrato anche di poter fare la seconda punta.