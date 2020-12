La Juventus è da sempre attenta al mercato dei parametro zero, in special modo se si tratta di giocatori giovani. Fra i nomi principali arrivati a zero ad un'età giovane troviamo Paul Pogba ma anche Emre Can, ingaggiato nel 2018 all'età di 24 anni dopo essere andato in scadenza con il Liverpool. La prossima estate tanti giocatori di livello potrebbero essere liberi di firmare con qualsiasi squadra. Fra questi spiccano David Alaba, che difficilmente rinnoverà con il Bayern Monaco. In Italia invece la Juventus osserva da vicino la situazione contrattuale di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto con il Milan.

A questi bisogna aggiungere il nome di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa. Il giovane è in scadenza anche lui la prossima estate, ma la Juventus potrebbe anticipare la concorrenza acquistando il giocatore già a gennaio. La società bianconera potrebbe quindi pagare un indennizzo ai liguri e lasciare il giocatore in prestito fino a fine stagione. Un possibile acquisto che sarebbe simile all'investimento su Dejan Kulusevski.

Rovella potrebbe arrivare la prossima stagione

La società bianconera pagherebbe un piccolo indennizzo al Genoa, lasciando il giocatore in prestito per sei mesi (o anche per 18 mesi) così da permettergli di completare la maturazione. La strategia di mercato adottata dalla Juventus in queste ultime stagioni dimostra come la volontà sia quella di ripartire dai giovani di qualità, valorizzandoli dapprima in Primavera e poi nell'under 23.

Già in questa stagione il tecnico Andrea Pirlo ha lanciato in prima squadra giocatori come Frabotta, Portanova e Dragusin. Nelle ultime partite di dicembre si è visto in panchina anche la punta classe 2002 Da Graca.

Il possibile mercato della Juventus

Non solo giovani, la Juventus a gennaio potrebbe decidere di regalare a Pirlo giocatori d'esperienza per centrocampo e settore avanzato.

Piace Rodrigo De Paul dell'Udinese, che garantirebbe qualità alla mediana. Il nazionale argentino può giocare come mezzala di un centrocampo a tre ma può agire anche su tutta la trequarti offensiva. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe arrivare Fernando Llorente dal Napoli. Il giocatore spagnolo potrebbe rescindere con la società campana e firmare fino a giugno 2021 con la Juventus, con possibile rinnovo per un'altra stagione.