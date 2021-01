La Juventus, nella giornata del 4 gennaio, ha già messo nel mirino la gara contro il Milan. Purtroppo però per i bianconeri non ci sono buone notizie, visto che Alex Sandro è risultato positivo alla Covid-19. Il numero 12 juventino ha accusato dei lievi sintomi e di conseguenza è stato sottoposto al test per il Coronavirus. Una volta che è risultato positivo al tampone è stato messo in isolamento. Il brasiliano non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la gara contro il Milan.

La Juventus perde Alex Sandro

Per la gara contro il Milan la Juventus avrà alcune defezioni. Infatti Andrea Pirlo non potrà contare su Alvaro Morata e Alex Sandro.

Quest'ultimo salterà la gara contro i rossoneri a causa della Covid-19, mentre Morata è alle prese con un problema muscolare. Dopo la positività al Coronavirus di Alex Sandro, la Juventus si metterà in isolamento così come è successo in altre occasioni. Il club bianconero è già in contatto con le autorità competenti per mettere in pratica il protocollo per allenarsi e per continuare a disputare la gare di campionato. Adesso la squadra dovrebbe mettersi in bolla e dovrebbe restare al JHotel per qualche tempo.

La Juventus pensa alla gara contro il Milan

Mercoledì 6 gennaio la Juventus tornerà in campo per affrontare il Milan e Andrea Pirlo sta pensando di fare alcuni cambi. Infatti, il tecnico bresciano ritroverà Juan Cuadrado e Adrien Rabiot.

Entrambi hanno scontato i loro turni di squalifica e mercoledì dovrebbero essere titolari. Il colombiano si riprenderà il suo posto in difesa con Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Danilo. Il numero 13 juventino prenderà il posto di Alex Sandro. Anche in attacco le scelte saranno obbligate vista l'assenza di Alvaro Morata. Dunque, la coppia titolare della Juventus in avanti sarà composta da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Il reparto dove ci sono maggiori dubbi è il centrocampo. Infatti resta da capire se Aaron Ramsey dovrà rifiatare oppure no. Il 5 gennaio per la Juventus sarà già vigilia del match contro il Milan e Andrea Pirlo farà tutte le prove di formazione.

Pirlo parla del mercato

La Juventus, nel mese di gennaio, penserà al campo ma anche al mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero cercare qualche rinforzo per la loro rosa.

In modo particolare Fabio Paratici potrebbe muoversi per trovare un attaccante. Di questo ne ha parlato anche Andrea Pirlo ai microfoni di Dazn: "Un giocatore in attacco che possa dare un po' di ricambio ai nostri attaccanti magari ci potrà servire". Dunque la Juventus potrebbe cercare di accontentare il suo allenatore. Anche se Pirlo ha ribadito che non c'è molta fretta: "Parleremo con calma con Fabio (Paratici) e gli altri".