La Juventus, questa mattina 12 gennaio si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della gara contro il Genoa. Domani sera 13 gennaio, i bianconeri saranno in campo per iniziare la loro avventura in Coppa Italia.

Per questa partita, Andrea Pirlo avrà alcune defezioni e in modo particolare dovrà rinunciare a Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ha riportato una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio: per lui si prospetta uno stop tra i 15 e i 20 giorni. Dunque, Dybala dovrebbe rientrare per la gara contro la Sampdoria di fine gennaio o per quella contro la Roma dei primi di febbraio.

Da valutare Chiesa e McKennie

Per la gara contro il Genoa, la Juventus non dovrebbe avere a disposizione nemmeno Federico Chiesa e Weston McKennie. Entrambi non hanno riportato lesioni e le loro condizioni verranno valutate giornalmente.

La speranza è di avere Chiesa e McKennie per il match contro l'Inter del 17 gennaio. Dunque, contro il Genoa, Andrea Pirlo farà qualche cambio, anche per permettere ad alcuni dei suoi giocatori di rifiatare. Uno dei candidati a riposare è Leonardo Bonucci. Al suo posto. al fianco di Merih Demiral, dovrebbe esserci Giorgio Chiellini.

Mentre sulle fasce non ci saranno novità, poiché Alex Sandro e Juan Cuadrado sono fermi causa Covid-19. Entrambi sono in attesa del tampone di controllo. Anche Matthijs De Ligt sta aspettando di negativizzarsi dal Coronavirus.

La Juventus spera che i primi due possano recuperare per la gara contro l'Inter, mentre l'olandese dovrebbe essere sottoposto a tampone lunedì 18 gennaio e dunque dovrebbe essere out per il match contro i nerazzurri. La squadra nel frattempo è "in bolla" e vi resterà ancora per qualche giorno. Infatti, l'isolamento dei bianconeri terminerà solo quando saranno trascorsi dieci giorni dall'ultima positività riscontrata.

L'ultimo ad aver contatto la Covid è stato De Ligt che è risultato positivo al test lo scorso 8 gennaio e quindi la bolla della Juventus potrebbe sciogliersi il 18 gennaio.

Pirlo pensa ad un po' di turnover

La Juventus, nel match di Coppa Italia contro il Genoa, attuerà un po' di turnover. In modo particolare, i bianconeri faranno riposare alcuni dei titolari in vista del match contro l'Inter.

In difesa, oltre, al rientro di Giorgio Chiellini potrebbe esserci anche la novità Dragusin. Il giovane difensore rumeno dovrebbe giocare al posto di Danilo. A centrocampo, invece, ci potrebbe essere spazio per Federico Bernardeschi, che prenderebbe il posto di Federico Chiesa. Sulla sinistra, invece, potrebbe agire Manolo Portanova. Anche in attacco ci saranno delle novità e potrebbe toccare alla coppa formata da Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Mentre Cristiano Ronaldo dovrebbe riposare.

In ogni caso, la Juventus si ritroverà martedì 13 gennaio alla Continassa e in mattinata la squadra svolgerà la rifinitura nella quale Andrea Pirlo scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.