La Juventus, oggi 3 gennaio, tornerà in campo all'Allianz Stadium per affrontare l'Udinese. I bianconeri vogliono cominciare al meglio il nuovo anno e riscattare la sconfitta subita contro la Fiorentina lo scorso 22 dicembre. Quella di oggi, per la Juventus sarà la prima sfida di una lunga serie dato che già il 6 gennaio la squadra di Andrea Pirlo affronterà il Milan. Per questo motivo, il tecnico bresciano deve decidere se fare turnover in vista del match contro i rossoneri oppure no. Un cambio in casa Juventus, però, sarà obbligato: infatti, Alvaro Morata non sarà a disposizione di Andrea Pirlo a causa di un risentimento muscolare alla coscia accusato durante l'allenamento di ieri.

Dunque, al suo posto ci sarà Paulo Dybala.

Dubbi di formazione

La Juventus, nel mese di gennaio, avrà diversi impegni ravvicinati tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Per questo motivo, Andrea Pirlo dovrà dosare al meglio le forze dei suoi ragazzi, a cominciare dal match contro l'Udinese. In difesa, la Juventus dovrà fare a meno dello squalificato Juan Cuadrado e al suo posto ci sarà Danilo. Per il resto, invece, non ci saranno novità e giocheranno Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo i dubbi sono maggiori e riguardano soprattutto Aaron Ramsey. Il gallese deve essere gestito e per questo motivo Pirlo potrebbe decidere di preservarlo contro l'Udinese per averlo al meglio contro il Milan. Il dubbio verrà risolto solo nel tardo pomeriggio.

Qualora, Ramsey dovesse riposare al suo posto ci sarebbe Arthur. Il brasiliano agirebbe al fianco di Rodrigo Bentancur mentre Weston McKennie verrebbe dirottato sulla sinistra. Se, invece, il numero 8 juventino dovesse essere titolare a quel punto il centrocampista statunitense agirebbe come interno. Sulla fascia destra dovrebbe toccare a Federico Chiesa che sembra un vantaggio su Dejan Kulusevski.

In attacco non ci sono dubbi e giocheranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.

La Juventus ritrova Demiral

La pausa natalizia ha consentito alla Juventus di recuperare i giocatori infortunati. Infatti, Andrea Pirlo ha ritrovato sia Merih Demiral che Giorgio Chiellini.

Entrambi saranno a disposizione per la gara contro l'Udinese mentre daranno forfait Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Alvaro Morata. Il forfait del bomber spagnolo è arrivato proprio all'ultimo e adesso resta da capire se potrà recuperare per la partita di mercoledì 6 gennaio contro il Milan.