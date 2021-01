In questi giorni si parla di un possibile addio di Mauro Icardi al Paris Saint Germain. Nonostante l'arrivo come tecnico di Pochettino al posto di Tuchel, la punta argentina non sarebbe considerato parte del progetto sportivo della società francese. Per questo si starebbe lavorando ad un suo addio, se non a gennaio, durante il Calciomercato estivo. Nelle ultime settimane Icardi è stato più volte avvicinato alla Juventus dai principali media sportivi. Una trattativa però che difficilmente si potrà concretizzare, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La punta del Paris Saint Germain guadagnerebbe troppo per i parametri stipendi della rosa della Juventus, che nell'ultimo anno ha avviato una politica di ridimensionamento del monte ingaggi.

Allo stesso tempo sarebbe stata scartata l'ipotesi di uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Icardi con Paulo Dybala. Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici avrebbe infatti rifiutato questa trattativa, segnale di una fiducia totale nei confronti del 10 bianconero.

La Juventus avrebbe rifiutato Icardi, fra i motivi il no allo scambio con Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus non sarebbe interessata a Mauro Icardi. Ci sarebbero motivi economici e tecnici dietro la decisione della società bianconera di non investire sulla punta del Paris Saint Germain. Nonostante possa rivelarsi un'opportunità di mercato (non rientrerebbe nel progetto sportivo della società francese) la Juventus non vorrebbe investire sul giocatore perché guadagna molto.

Allo stesso tempo avrebbe rifiutato un eventuale scambio con Paulo Dybala. Fra l'altro la Juventus la scorsa estate ha investito su Alvaro Morata in prestito con diritto di riscatto. Sembra quindi difficile un ulteriore acquisto importante nel ruolo di prima punta, più probabile un arrivo di una riserva di Morata.

Il mercato della Juventus

E a proposito di vice Morata, la Juventus starebbe valutando diversi profili già per gennaio.

Si parla infatti di un interesse per Divock Origi del Liverpool, Fernando Llorente del Napoli e Leonardo Pavoletti del Cagliari. Tutti acquisti che sarebbero low cost, il belga o l'italiano potrebbero arrivare in prestito mentre lo spagnolo sarebbe una possibilità in caso di rescissione consensuale con il Napoli. Potrebbero arrivare anche un difensore ed un centrocampista, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni di Sami Khedira e Federico Bernardeschi.

Per la difesa piace Antonio Rudiger del Chelsea, a centrocampo invece potrebbe arrivare Pogba qualora il Manchester United decidesse di accettare un'offerta in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione.