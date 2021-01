Dieci gol e quattro assist, sono questi i numeri di Lautaro Martinez nei primi venti match di Serie A, a segno in media ogni due partite. Il giocatore argentino insieme al compagno di reparto Romelu Lukaku, forma una delle coppie d'attacco più forti in Europa. Nella passata stagione la coppia Lu-La è andata a segno per ben 55 volte -in tutte le competizioni-, dimostrando la perfetta sinergia che i due attaccanti hanno ormai da diverso tempo, non a caso la coppia ha segnato quasi il 50% dei gol complessivi dell'Inter nella stagione 2019/2020 (54 su 113). In Viale della Liberazione sanno bene l'importanza del Toro argentino, proprio per questo da giorni la società e l'agente del giocatore stanno lavorando per il rinnovo del contratto.

Rinnovo fino al 2024 ma senza clausola

Dopo numerosi incontri nei giorni scorsi, alla fine l’accordo tra Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, e l'Inter è stato raggiunto. L'agente dell’argentino avrebbe trovato un accordo con il club. Contratto fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione. Impossibile accontentare la richiesta iniziale di 7,5 milioni, considerando soprattutto la pandemia in corso e le problematiche societarie attuali. Il contratto attuale di Martinez è di 2,5 milioni a stagione, il che significa essere riusciti quasi a raddoppiare la cifra percepita dal giocatore: dal punto di vista temporale, l’accordo si prolunga di solo di un anno, quindi l’adeguamento economico è sicuramente l’aspetto preponderante del negoziato. A confermare la trattativa è stato lo stesso Lautaro nel post partita di Inter-Benevento ai microfoni di Dazn: 'Stiamo lavorando per il rinnovo, io all’Inter sono felice, lavoro ogni giorno per la squadra.

Tutti si comportano molto bene con me e io sento la fiducia del club e dell’allenatore'.

La bozza dell’accordo verrà formalizzata solo tra qualche settimana. Oltre all’aumento dell’ingaggio, ci sarebbe un altro elemento fondamentale all’interno dell’affare. Sarebbe stata rimossa la clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l’estero, che aveva fatto da scudo fino al 10 luglio di ogni anno e usata a lungo dal Barcellona come arma di corteggiamento.

Il Barcellona ci aveva provato in estate

Lautaro Martinez, in passato, è stato cercato e voluto da mezza Europa. In estate numerosi club hanno infatti cercato di strappare il campione dell'Inter dalle mani di Antonio Conte, stiamo parlando di club come Barcellona, Real Madrid, e Manchester United. La squadra però che è stato più vicina a portarsi a casa il Toro è il Barcellona di Leo Messi.

Il club blaugrana ci ha provato più volte negli ultimi mesi, trovando addirittura un accordo con il giocatore sulla base di un contratto di cinque anni a 10 milioni di euro netti a stagione. L'Inter però è sempre stata rigida sulle sue posizioni, anche se la clausola da 111 milioni di euro è scaduta a luglio, il costo del Toro è sempre stato superiore ai 90 milioni di euro cash, senza contropartite. Il Barça ha provato a inserire nell'affare uno o due giocatori, ma Marotta tutte le volte ha respinto al mittente ogni proposta. Il futuro di Martine in z dunque sarà ancora a tinte nerazzurre per molto tempo.