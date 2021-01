La Juventus nelle ultime stagioni sta dimostrando di voler investire molto sui giovani. Gli acquisti di de Ligt e Demiral (nel 2019), di Kulusevski, McKennie e Chiesa nel 2020 ne sono la dimostrazione. Inoltre la società bianconera è stata la prima a lanciare in Italia il progetto under 23, che gli dà la possibilità di far crescere alla Continassa tanti giovani talenti. E a tal proposito, la Juventus prosegue la ricerca dei migliori giovani anche in America. Le ultime indiscrezioni di mercato infatti parlano dell'interesse della società bianconera per il talento del Chivas José Juan Macias, punta messicana classe 1999.

In Sudamerica è soprannominato il nuovo Sergio Aguero, considerando le sue caratteristiche tecniche e fisiche. Macias piace anche al Napoli ma l'idea della Juventus è anticipare la concorrenza ed acquistarlo in sinergia con qualche società di Serie A. D'altronde è extracomunitario e per questa stagione la società bianconera non può tesserarne altri.

La Juventus starebbe seguendo Macias del Chivas

La Juventus avrebbe inserito nella lista di mercato anche il talento messicano José Juan Macias. Classe 1999, il giocatore del Chivas ha un contratto in scadenza a giugno 2022 ed una valutazione di mercato di 10 milioni di euro. Nonostante la giovane età ha già all'attivo cinque presenze con la nazionale messicana ed ha realizzato anche quattro gol.

In questa stagione con la maglia del Chivas ha invece giocato 15 partite, segnando 5 gol. Cresciuto nel Guadalajara, ha giocato (in prestito) al Leon prima di essere acquistato dal Chivas per circa 5 milioni di euro. Il giocatore è seguito anche dal Napoli, che in squadra ha già un giocatore messicano, ovvero Lozano.

Il mercato del giovani della Juventus

La Juventus, oltre a seguire Macias, starebbe lavorando all'acquisto di altri giovani. Piace anche il classe 2004 dell'Hajduk Spalato Marko Brkljaca, considerato uno dei migliori talenti a livello europeo. A questi bisogna aggiungere Nicolò Rovella, che la Juventus ha praticamente preso dal Genoa. Ai liguri dovrebbero finire in cambio Manolo Portanova (valutato 7 milioni di euro) e Elia Petrelli, punta che sarebbe poi girata in prestito in Serie B.

Rovella dovrebbe rimanere almeno fino a fine stagione al Genoa. Altro giocatore seguito dalla Juventus è il terzino destro classe 2001 Bryan Reynolds. Anche il giocatore del Dallas Fc come Macias è un extracomunitario e quindi non può essere tesserato dalla Juventus. La società bianconera vorrebbe acquistarlo girandolo in prestito in una società di Serie A. Il talento americano potrebbe trasferirsi al Cagliari fino a fine stagione.