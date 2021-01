Domenica 10 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Sassuolo, match valido per la 17^ giornata di Serie A. I bianconeri, nel turno passato, hanno avuto la meglio sul Milan di Pioli, imponendosi a San Siro per 3-1 grazie alle reti di Chiesa (2) e McKennie a cui ha risposto Calabria per i rossoneri. I neroverdi, invece, hanno fatto bottino pieno nella partita casalinga contro il Genoa di Ballardini, col risultato di 2-1 per merito dei goal di Boga e Raspadori per gli emiliani e Shomurodov per i liguri.

La partita verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Juventus, ballottaggio Frabotta-Chiellini come terzino sinistro

Andrea Pirlo e la sua Juventus, dopo la convincente vittoria con la capolista Milan, sono ben consci che continuare su questo trend positivo li proietterebbe in ottica scudetto per il decimo anno consecutivo. Per centrare la terza vittoria consecutiva, il tecnico lombardo potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Quartetto difensivo che, con tutta probabilità, avrà come interpreti iniziali Danilo come terzino destro, Bonucci e de Ligt al centro, e uno tra Frabotta e Chiellini sul versante sinistro. Tra i due difensori pare leggermente favorito per una maglia il classe '99. Cerniera di centrocampo che sarà presumibilmente formata da McKennie e Chiesa ai lati, con Bentancur e uno tra Arthur e Rabiot, col francese che pare avanti nelle gerarchie, che andranno a posizionarsi al centro.

In attacco dovrebbe partire nuovamente il tandem Ronaldo-Dybala. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Alvaro Morata.

Sassuolo, ballottaggio Djuricic-Traorè sulla trequarti

Mister De Zerbi ed il suo Sassuolo continuano a viaggiare a un ritmo stagionale di tutto rispetto, difatti militano in 5^ posizione di classifica con 29 punti all'attivo. Per tentare di insediare i bianconeri, il tecnico ex Catania potrebbe optare per 4-2-3-1, con Consigli in porta.

Difesa a quattro che sarà formata, probabilmente, da Kyriakopoulos e Muldur come terzini, con la coppia Chiriches-Ferrari a far da scudo centrale. Sulla linea mediana, invece, dovremmo trovare Locatelli e Lopez. Sulla trequarti campo vi sarà il ballottaggio tra Djuricic e Traorè, col calciatore serbo che sembra favorito per una maglia, mentre Berardi e Boga andranno a completare il reparto.

Vertice offensivo che avrà buone chance di essere affidato a Ciccio Caputo.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Bonucci, Frabotta (Chiellini), McKennie, Bentancur, Rabiot (Arthur), Chiesa, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Andrea Pirlo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Lopez, Locatelli, Berardi, Boga, Djuricic (Traorè), Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.