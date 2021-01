Sabato 9 gennaio alle ore 20:45 ci sarà Milan-Torino, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. I rossoneri, nel turno precedente, hanno subito una sconfitta casalinga contro la Juventus di Pirlo per 3-1. I granata, invece, hanno pareggiato il match casalingo contro l'Hellas Verona di Juric per 1-1.

Le statistiche tra le due squadre durante gli ultimi cinque incontri giocati in campionato, vedono il Torino in leggero vantaggio, essendo uscito vittorioso dal terreno di gioco in due occasioni contro una vittoria del Milan, mentre due partite sono terminate con un pareggio.

Milan, vincere per mantenere la vetta

Mister Pioli e il suo Milan, dopo la debacle con la Juventus, sentono il fiato sul collo di Roma e Inter e servirà una vittoria contro il Toro per mantenere ben salda la prima posizione.

Per tornare a fare bottino pieno, il tecnico emiliano potrebbe optare nuovamente per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma a difesa dei pali. Il quartetto arretrato vedrà, con ogni probabilità, come titolari Calabria e The Hernandez nelle vesti di terzini, mentre la coppia Romagnoli-Kjaer farà da filtro centrale. La linea mediana dovrebbe vedere il ritorno di Tonali dal primo minuto (ha saltato il match con la Juve per squalifica), affiancato da Kessiè. Sulla trequarti campo, invece, sono probabili gli impieghi di Castillejo, Calhanoglu e Hauge a far da supporto al vertice d'attacco Leao.

Torino, probabile 3-5-2 per Giampaolo

Marco Giampaolo e il suo Torino sono usciti dalla zona retrocessione proprio dopo il pareggio col Verona, sebbene la 17^ posizione di classifica con 12 punti non faccia di certo dormire sonni tranquilli. Per tentare di insidiare i rossoneri, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere il 3-5-2, con Sirigu come estremo difensore.

Il terzetto difensivo, con tutta probabilità, sarà composto da Izzo, Lyanco e Bremer. I titolari in mezzo al campo, invece, dovrebbero essere Singo e Rodriguez sulle fasce, con Lukic, Rincon e Linetty al centro del reparto. In attacco, infine, spazio al tandem Andrea Belotti e Simone Verdi, con Simone Zaza pronto a subentrare qualora il mister lo riterrà opportuno.

Le probabili formazioni di Milan-Torino:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Kjaer, Hernandez, Tonali, Kessiè, Castllejo, Calhanoglu, Hauge, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Lyanco, Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Rodriguez, Belotti, Verdi. Allenatore: Marco Giampaolo.