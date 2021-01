La Juventus in questo calciomercato invernale è stata una delle società protagoniste. Gli investimenti però non hanno riguardato la prima squadra, almeno fino ad ora, quanto invece l'under 23, che attualmente disputa il campionato di Serie C. Le ambizioni della seconda squadra bianconera sono evidenti, si vuole infatti provare a raggiungere almeno i playoff per la promozione in Serie B. Traguardo ambizioso ma accessibile per la seconda squadra bianconera, che vanta giocatori importanti per la categoria. Già a gennaio sono arrivati il difensore centrale Davide De Marino, proveniente dalla Pro Vercelli.

Rinforzo anche per il centrocampo, è infatti stato acquistato dal Nantes il centrocampista di fascia sinistra ex Nantes Abdoulaye Dabo. Oltre a questi potrebbe aggiungersi un ulteriore innesto per il settore avanzato. La Juventus infatti sta definendo la cessione della punta Elia Petrelli al Genoa nell'ambito dell'affare che porterà da giugno 2022 a Torino il centrocampista classe 2001 Nicolò Rovella. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il rinforzo ideale sarebbe stato individuato in Luca Pandolfi.

La Juventus potrebbe definire a breve l'acquisto di Luca Pandolfi

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto della punta classe 1998 Luca Pandolfi. Riferimento della Turris (società campana che disputa la Serie C), in questa stagione ha raccolto fino ad adesso 19 presenze realizzando sei gol e un assist.

Può giocare punta centrale ma è bravo a disimpegnarsi anche su entrambi le fasce offensive. La valutazione di mercato è di circa 200 mila euro (fonte transfermarkt.it), attualmente ci sarebbe distanza fra offerta dei bianconeri e richiesta della società di Torre del Greco. Starebbe portando avanti la trattativa il team coordinator della Juventus under 23 Claudio Chiellini (fratello gemello di Giorgio) insieme al direttore dell'area tecnica della Turris Rosario Primicile.

Probabile però che l'intesa si possa raggiungere con l'inserimento di alcuni bonus che possano soddisfare la società campana.

La stagione della Juventus under 23

Le ultime tre partite disputate hanno permesso alla squadra di Lamberto Zauli di raccogliere cinque punti grazie alla vittoria contro la Carrarese fuori casa e ai pareggi in casa contro il Piacenza e fuori casa contro la Pro Sesto.

Dopo venti giornate la Juventus under 23 è sesta in classifica a 30 punti, a 13 punti dal Como primo in classifica. Proprio la squadra lombarda insieme al Renate (seconda a 42 punti) sembra aver staccato il trenino delle squadre inseguitrici formato dalla Pro Vercelli (terza a 35 punti), dall'Alessandria (quarta a 34 punti), Pro Patria (quinta a 31 punti) e Juventus under 23 (sesta a 30 punti).