I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro della panchina della Roma. La posizione del tecnico Paulo Fonseca è sempre più traballante non solo per i risultati raccolti dalla squadra nelle ultime partite, ma anche per il rapporto fra il portoghese ed alcuni giocatori. La proprietà Friedkin insieme al general manager Tiago Pinto starebbero valutando la possibilità di cambiare guida tecnica. In questi giorni si è parlato di un possibile interessamento per Maurizio Sarri. Ipotesi remota in quanto il tecnico toscano ha ancora un contratto con la Juventus fino a giugno 2021 e potrebbe decidere di ritornare in panchina dalla prossima stagione.

Si starebbero valutando anche Daniele De Rossi e soprattutto Massimiliano Allegri. L'ex centrocampista e capitano della Roma arriverebbe come traghettatore fino a fine stagione. Per il tecnico livornese sarebbe un ritorno in panchina a distanza di un anno e mezzo dall'esonero dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Allegri sarebbe disposto a diminuire anche le pretese economiche pur di iniziare un nuovo progetto sportivo.

Allegri potrebbe diventare allenatore della Roma

La Roma starebbe valutando la possibilità di esonerare Paulo Fonseca. Le prossime partite potrebbero essere decisive, a cominciare dal match di campionato previsto sabato 23 gennaio alle ore 15:00 contro lo Spezia. In caso di addio, la proprietà Friedkin potrebbe affidare la panchina a Massimiliano Allegri.

Tutto dipenderà dalla volontà del tecnico livornese di iniziare un nuovo progetto sportivo a stagione in corso. Potrebbe esserci anche la possibilità di affidarsi ad un traghettatore fino a fine stagione, con l'ingaggio di Massimiliano Allegri da luglio 2021. Intanto però è da valutare anche il futuro professionale di Edin Dzeko.

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma già a gennaio

Nell'ipotesi remota che venisse confermato Fonseca, la punta bosniaca potrebbe lasciare la Roma già da gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il rapporto fra Edin Dzeko e Paulo Fonseca si sarebbe deteriorato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spezia. Intanto la Roma è vicina ad ufficializzare un doppio acquisto.

È in arrivo il terzino destro proveniente dal Dallas Fc Bryan Reynolds. La società di Friedkin avrebbe battuto la concorrenza della Juventus, sfruttando i buoni rapporto fra il proprietario della Roma e quello del Dallas. Mancherebbe solo l'ufficializzazione per Stephan El Shaarawy. Il giocatore nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto per due stagioni e mezza. Il classe 1992 ha rescisso il suo contratto con la società cinese dello Shanghai Shenhua.