Quella di sabato è stata una giornata speciale per Lorenzo Pellegrini che, con la fascia da capitano al braccio, ha guidato la Roma alla vittoria per 4-3 contro lo Spezia con un gol allo scadere del secondo tempo. La situazione in casa capitolina era difficile: dopo le ultime due sconfitte erano infatti iniziate a circolare voci di dissapori fra il bosniaco Edin Dzeko, capitano della squadra, e il portoghese Paulo Fonseca, suo allenatore. Ma la squadra giallorossa ha saputo centrare una vittoria che le permette di confermarsi al terzo posto in classifica.

Pellegrini: 'La squadra ha un'identità'

Lorenzo Pellegrini al termine della gara contro lo Spezia ha rilasciato delle dichiarazioni rasserenanti sull'intesa tra i compagni della Roma: "Il gruppo è unito, dal primo all'ultimo. L'abbraccio non era tra me e Fonseca, ma con tutti quanti: staff, medici, fisioterapisti. Questo è quello che siamo noi, quello che si dice fuori non interessa".

Secondo Pellegrini, ritrovatosi capitano sabato scorso per l'assenza di Dzeko, la colpa degli errori che avvengono durante le partite non è da imputare a un singolo ma a tutti i compagni: "Se i nostri difensori hanno commesso un errore, evidentemente, è perché io ho sbagliato prima il pressing e quindi la palla è arrivata lì in maniera sporca e loro hanno dovuto forzare una giocata".

Dopo la vittoria in campionato sullo Spezia arrivata anche senza Edin Dzeko, Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali conferma il rammarico per l'attuale situazione in casa giallo rossa: "Questa squadra ha passato una brutta settimana, ha fatto due sconfitte che non deve fare, su questo siamo tutti d'accordo e non c'è modo di nascondersi, è così, è la verità."

La situazione però non sembra preoccupare troppo il calciatore: "Questa squadra dall'inizio dell'anno ha un'identità e l'abbiamo dimostrato nelle difficoltà, negli errori, e non parlo solo di quelli difensivi, dico anche di quelli offensivi".

Secondo Pellegrini, lo spirito di squadra: "è capire che nessuno di noi può vincere le partite da solo e tanto meno le perde".

Il ragazzo romano afferma anche di comprendere il malcontento dei tifosi per le ultime partite, aggiungendo che per migliorare le prestazioni della squadra si deve cercare di farlo compatti, aggiungendo che occorre "remare tutti verso lo stesso obbiettivo".

In casa giallorossa si prova a superare il momento complicato

I presunti dissapori in casa Roma fra il mister Fonseca e il capitano Edin Dzeko non sono ufficiali. Al momento infatti questo presunto litigio è uscito soltanto sulle testate giornalistiche, ma non è stato confermato dal mister Fonseca, il quale ha detto: "Dzeko? Io penso alla squadra".

Negli ultimi giorni diverse testate hanno ipotizzato sia un possibile addio sia del mister, sia dell'attaccante bosniaco. Ma sono per ora solo indiscrezioni: l'unica cosa certa, al momento, è il terzo posto nella classifica di Serie A della squadra giallorossa, a 6 punti dalla vetta.