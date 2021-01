Sono giornate di mercato per il Crotone chiamato a concedere rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa. Un inizio di 2021 da dimenticare per la squadra rossoblù, uscita sconfitta per tre volte in altrettante gare contro Inter, Roma ed Hellas Verona. Con l'ultima posizione ricoperta in classifica la società calabrese dovrà attingere al mercato di riparazione di gennaio per riprendere la sua corsa e cercare di perseguire, tra le difficoltà, l'obiettivo salvezza. Prima di acquistare, però, la rosa potrebbe essere sfoltita mandando a giocare gli elementi ai margini. Potrebbe essere questo il caso del centrocampista Giovanni Crociata, calciatore che sembrerebbe interessare alla Salernitana.

Crotone, Crociata ai saluti

Protagonista di una grande stagione in Serie B, per Giovanni Crociata il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria. Già nei giorni scorsi per lui si era paventata la possibilità di un trasferimento all'Ascoli, nelle ultime ore si sarebbe però distinto l'interessamento da parte della Salernitana del tecnico Fabrizio Castori in lotta per i piani alti della classifica. La squadra campana, in cerca di rinforzi, potrebbe così garantire il giusto spazio al calciatore cresciuto nel settore Primavera del Milan. Per Giovanni Crociata si tratterebbe di un ritorno in cadetteria dopo la militanza nel torneo maturata con le maglie di Carpi e Crotone. In questo campionato, il talento palermitano ha racimolato solamente due presenze da subentrato.

Per l'attacco si seguirebbe Mancuso

Non solo uscite ma anche possibili entrate per il Crotone che secondo le ultime indiscrezioni starebbe continuando a seguire l'evolversi delle vicende in casa Empoli. La squadra calabrese avrebbe individuato in Leonardo Mancuso un possibile rinforzo per l'attacco. Il calciatore dei toscani ha collezionato fino a questo momento 17 presenze in Serie B andando a realizzare ben 9 reti, diventando di fatto un protagonista dell'attacco della squadra di Federico Dionisi.

Difficilmente l'Empoli accetterà di privarsi a stagione in corso del suo talento soprattutto in mancanza di offerte economiche ritenute congrue al valore del calciatore.

Crotone, le altre operazioni

In attacco la dirigenza calabrese starebbe guardando anche al mercato estero. Un nome nuovo sarebbe quello dell'attaccante austriaco Adrian Grbić in forza al Lorient nel campionato di Ligue 1.

In uscita, invece, potrebbero esserci due centrocampisti: si tratta di Mattia Mustacchio, accostato con insistenza alla Reggina, e del giovane Zak Ruggiero per il quale si potrebbe prospettare un nuovo prestito in Serie C ma alla Pro Sesto. Da valutare la posizione di Tomislav Gomelt, calciatore mai impiegato in questo campionato e attualmente fuori rosa.