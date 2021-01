Torna in campo nei primi giorni del 2021 il campionato di calcio cadetto: la 17^ giornata di Serie B si gioca interamente nella giornata di lunedì 4 gennaio. Un turno di campionato che precede una breve "sosta" per la Serie B, la quale infatti poi tornerà in campo per il turno successivo nel weekend compreso dal 15 al 18 gennaio. In mezzo si disputerà solo un recupero, vale a dire Reggiana-Cittadella, previsto per il 9 gennaio.

Ma approfondiamo ora il programma di questa imminente 17^ giornata.

17^ giornata di Serie B, le partite in programma nel primo pomeriggio

Aprono le danze alle ore 15 le partite delle due toscane: il Pisa fa visita a un Venezia leggermente in difficoltà in queste settimane ma ancora pienamente in corsa per i play-off, mentre l'Empoli - attualmente in testa alla classifica a pari merito con la Salernitana - è atteso dall'ostica trasferta di Cosenza.

Alle ore 16 si disputa quello che è uno dei due big match di questo turno: Lecce-Monza, rispettivamente sesta e terza in classifica: i pugliesi cercano i tre punti per portarsi a una sola lunghezza dai brianzoli, attualmente in un buon momento di forma (nell'ultima giornata del 2020 è arrivato anche il primo gol ufficiale in maglia rossa per l'ex nazionale Mario Balotelli).

Alle ore 17 si disputa Ascoli-Reggina, match importante in chiave salvezza, coi bianconeri che cercano i tre punti per abbandonare l'ultimo posto in classifica e i calabresi che vogliono invece allontanarsi dalle "sabbie mobili" dei play-out.

Serie B, le partite del tardo pomeriggio e della sera del 4 gennaio

Alle ore 18 si giocano contemporaneamente cinque partite. L'altra capolista, la Salernitana, vuole sfruttare il turno interno contro il finora discontinuo Pordenone per mantenere e magari consolidare il primato.

Il Cittadella - attualmente quarto in graduatoria - fa visita all'Entella penultimo (ma attualmente in ripresa). L'altro big match è Frosinone-Spal, scontro diretto con in palio punti play-off pesanti fra la sesta e la quinta della classifica attuale. Allo stesso orario si gioca anche Reggiana-Pescara - gara particolarmente delicata in chiave play-out, con le due squadre separate da due soli punti in classifica.

Inoltre c'è Cremonese-Chievo: i lombardi - attualmente invischiati in zona play-out - vogliono sfruttare il turno casalingo contro i clivensi, che finora non riescono ad avere la continuità necessaria per essere protagonisti nell'alta classifica.

Infine chiude la giornata alle ore 21 Brescia-Vicenza, con le "rondinelle" che cercano punti per avvicinarsi alla zona play-off e i bianconeri che vogliono invece allontanarsi dalla zona play-out.