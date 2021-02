Il Milan sta vivendo una stagione al di sopra delle attese nonostante l'inaspettata sconfitta subita contro lo Spezia abbia relegato i rossoneri momentaneamente al secondo posto in classifica dietro l'Inter di Antonio Conte. I rossoneri sono stati trascinati da Zlatan Ibrahimovic, il quale grazie ai suoi gol ha riportato il Milan nei piani alti della classifica dopo diversi anni. Il veterano svedese, però, deve fare i conti con l'età che avanza e se non dovesse rinnovare il proprio contratto, i dirigenti rossoneri starebbero già sondando diversi nomi, tra i quali quello di Karim Benzema.

Calciomercato Milan, le soluzioni se Ibra dovesse rinnovare

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i movimenti di mercato dei rossoneri per quanto riguarda il reparto offensivo dipendono ovviamente dal possibile rinnovo di Ibrahimovic. Un prolungamento del suo contratto è una delle priorità della dirigenza, ma molto dipenderà dai desideri della sua famiglia e dalla forma fisica del giocatore. A seconda di cosa accadrà su quel fronte, il Milan potrebbe decidere come muoversi per ingaggiare un nuovo attaccante, prestando attenzione alle diverse opportunità che il mercato può offrire. Se lo svedese dovesse restare, il Milan potrebbe spostare le proprie attenzioni su un profilo giovane da far crescere alle sue spalle. In questo senso, Myron Boadu dell'AZ Alkmaar e Donyell Malen del PSV Eindhoven (più caro del primo) sarebbero entrambi nomi nella lista dei desideri, entrambi rappresentati dall'agente Mino Raiola.

Il procuratore di Ibrahimovic, si occupa anche degli interessi di Brian Brobbey che potrebbe lasciare l'Ajax a parametro zero, il che potrebbe attirare interesse. Anche l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun potrebbe diventare un obiettivo concreto visto che partirà a parametro zero a fine stagione allo stato attuale delle cose, ma anche Juventus e vari club della Bundesliga sarebbero interessati.

Calciomercato Milan, se Ibra non dovesse rinnovare la scelta ricadrebbe un profilo esperto

Tuttavia, se Ibra non dovesse prolungare il proprio contratto, il Milan andrà a valutare un profilo più esperto dei sopracitati. Sicuramente, l'idea di riunire un gruppo di giocatori giovani e in crescita con giocatori d'esperienza ha funzionato e proprio per questo motivo, secondo indiscrezioni che arrivano dai media spagnoli, il Milan avrebbe pronta un'offerta per convincere il francese Karim Benzema.

Se Zidane dovesse lasciare il Real Madrid probabilmente Karim avrà una nuova opportunità a Milano. Altri profili esperti sono quelli di Andrea Belotti del Torino e Luka Jovic, il quale potrebbe essere un'opzione se tornasse dal prestito all'Eintracht Francoforte.