Antonio Cassano continua a non lasciarsi esaltare dalle prove in campo del centravanti dell'Inter Romelu Lukaku. Nel corso del consueto appuntamento su Twitch di BoboTV, in compagnia di Lele Adani, opinionista di Sky, Bobo Vieri e Nicola Ventola, entrambi attaccanti con un passato interista, Cassano si è mostrato in chiaro disaccordo con lo stesso Vieri su quanto riuscirà a fare Lukaku ai prossimi Europei di calcio con la maglia del Belgio, in programma a partire dall'11 giugno fino all'11 luglio. Per un Vieri che sostiene che l'attaccante belga riuscirà a segnare uno o due gol a partita nella prossima rassegna continentale, Cassano risponde che farà fatica contro la maggior fisicità delle difese fuori dall'Italia.

Cassano risponde a Vieri: 'Vedrai quando Lukaku sarà marcato da animali come lui'

La piccola discussione su BigRom è aperta da Bobo Vieri, estimatore, fin dall'inizio della sua avventura nerazzurra, del fuoriclasse belga. "Agli Europei segnerà uno se non due gol a partita", sostiene infatti l'ex centravanti che ha scritto pagine di storia proprio con la maglia dell'Inter. Non ci sta però Fantantonio: "Lo vedrai poi agli Europei quando vedrai degli animali come lui che lo marcano". Insomma, secondo Cassano, la maggiore fisicità dei difensori europei rispetto a quelli che Lukaku fronteggia in Italia metterà in forte difficoltà l'attuale numero nove dell'Inter.

Neanche il paragone di Vieri, che mette il pupillo di Conte a confronto con il treno inarrestabile del film Unstoppable, fa desistere Cassano dalle proprie idee.

"Vedrai che quando trova, come ha fatto in Inghilterra, degli animali come lui, ha delle grandi difficoltà", insiste infatti l'ex calciatore, tra le altre, della Sampdoria. "Se sta bene fisicamente è infermabile", chiosa Nicola Ventola, schierandosi quindi dalla parte di Bobo Vieri. Il riferimento di Cassano all'Inghilterra rimanda ovviamente all'ultima stagione trascorsa al Manchester United da Lukaku.

Nel 2018-2019 infatti BigRom mise a segno appena 12 reti in 32 presenze di campionato, per poi ritrovarsi completamente nell'Inter dalla stagione successiva.

I numeri impressionanti di Romelu Lukaku in maglia nerazzurra

Tuttavia ad avallare le posizioni di Bobo Vieri e Nicola Ventola in favore di Romelu Lukaku sono i numeri che il centravanti belga sta mettendo sul tavolo da quando veste la maglia nerazzurra.

Alla data del 24 febbraio, dopo il gol siglato nel 3-0 del 21 febbraio sul Milan, si parla infatti di ben 57 gol in 71 presenze tra tutte le competizioni ufficiali, non lontano quindi dalla media di un gol segnato a partita. Limitandosi al solo campionato italiano, si tratta di 40 reti in 58 presenze. Cifre che rendono molto coraggiosa la posizione di Antonio Cassano su quanto riuscirà a fare Lukaku nei prossimi Europei con la propria nazionale.

Limitandoci solo al campionato italiano, i numeri di questa stagione sono ancora migliori rispetto a quelli della prima annata nel Bel Paese per l'ex Everton. Se nella stagione 2019-2020 Lukaku ha infatti chiuso la rassegna nazionale a quota 23 reti segnate in 36 presenze, quest'anno, dopo 22 presenze, non tutte da titolare peraltro, le sue marcature sono già 17, appena una in meno rispetto all'attuale capocannoniere della Serie A Cristiano Ronaldo.

Impressionano anche i numeri di coppia con Lautaro Martinez. I due sono per distacco la miglior coppia offensiva del campionato, avendo attualmente messo insieme la bellezza di 30 reti segnate.