Dopo un inizio incerto dovuto anche all'adattamento dei giocatori all'idea di calcio del tecnico, la Juventus di Andrea Pirlo sembra aver trovato continuità e prestazioni. Attualmente la squadra bianconera è terza in classifica (con una partita in meno) a -7 dal Milan e a -5 dall'Inter. Una sfida per lo scudetto quindi che potrebbe riguardare tre squadre. Sull'argomento si è soffermato anche il presentatore Alessandro Cattelan, noto sostenitore della squadra attualmente allenata da Conte.

Il tifoso interista ha dichiarato: "Da quando ha giocato contro la Roma, sono convinto che l'Inter sia la squadra migliore del campionato insieme alla Juventus".

Secondo Cattelan, l'Inter ha dominato molte partite disputate nel campionato italiano, poi in altre invece è capitato che la squadra nerazzurra abbia preso dei gol per errori individuali. Il presentatore si è soffermato sulla squadra favorita per lo scudetto tra Inter e Juventus: "Per me rimane sempre la Juve, se hai in squadra un giocatore come Cristiano Ronaldo è inevitabile".

Alessandro Cattelan su Nicolò Barella

Alessandro Cattelan, in collegamento web a Sky Sport, si è soffermato sulla ''sua'' Inter esaltando in particolar modo un giocatore nerazzurro, ovvero Nicolò Barella. Il presentatore si è rivolto direttamente al centrocampista, anche lui presente nel collegamento: "Barella io ti amo". Cattelan ha poi aggiunto che un giocatore come l'ex Cagliari rappresenta perfettamente lo spirito del tifoso dell'Inter.

I numeri di Cristiano Ronaldo

Nel corso del collegamento ai microfoni di Sky Sport, il conduttore Alessandro Cattelan si è soffermato anche sulle qualità di Cristiano Ronaldo. Secondo il tifoso interista, CR7 sta dimostrando di essere decisivo anche in questa stagione calcistica. D'altronde le statistiche stagionali evidenziano che in ventiquattro partite fra campionato, Coppa Italia e Champions League la punta portoghese ha realizzato ben 23 gol.

Soprattutto contro la Roma nell'ultimo match di Serie A, Cristiano Ronaldo è riuscito a realizzare con una grande giocata il gol del vantaggio della Juventus. Le statistiche di Cristiano Ronaldo sono destinate a migliorare sensibilmente nella seconda parte della stagione. Da mercoledì 17 febbraio ritorna anche la Champions League, competizione in cui la punta portoghese solitamente riesce ad esprimere il meglio delle sue capacità.